Elon Musk vuole dare internet gratuito al Venezuela: l’annuncio di Starlink

Starlink, la rete internet satellitare creata da Space X, l'azienda aerospaziale di Elon Musk, ha annunciato che fornirà un servizio di banda larga gratuito al popolo venezuelano fino al 3 febbraio. Lo ha fatto questa mattina tramite un post ufficiale sul suo profilo X e sul suo sito ufficale.

Ovviamente la decisione di Starlink (e quindi di Elon Musk) è direttamente collegata all'operazione militare con cui nella notte del 3 gennaio gli Stati Uniti hanno attaccato Caracas e catturato il presidente Nicolàs Maduro e sua moglie, al momento detenuti nella prigione di Brooklyn. Su Fanpage.it trovate tutti gli aggiornamenti della situazione in Venezuela in tempo reale.

La decisione di Starlink

Sul sito ufficiale Starlink ha spiegato di aver preso questa decisione per sostenere il popolo venezuelano, assicurando una connessione continua. "Al momento, il nostro obiettivo è quello di abilitare la connessione per i clienti nuovi e per quelli già esistenti per supportare la popolazione venezuelana con crediti di servizio gratuiti", si legge sull'aggiornamento pubblicato nell'area del Centro assistenza del sito, dove si spiega agli utenti come usufruire della rete satellitare in queste settimane, cioè fino al 3 febbraio.

Sabato Netblocks, una piattaforma di giornalismo investigativo che monitora l'accesso a internet, i diritti digitali e la cybersicurezza in tutto il mondo, ha infatti rilevato un'improvvisa perdita di connessione in alcune zone di Caracas, che secondo l’organizzazione corrisponderebbe a "interruzioni di corrente durante l'operazione militare statunitense".

Perché Starlink può diventare cruciale in zone di guerra

D'altronde ciò che definisce Starlink rispetto ad altri fornitori di rete è proprio la sua capacità di garantire una connessione con velocità pari a quella della banda larga praticamente ovunque, grazie a una costellazione di migliaia di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) che circondano la Terra.

Il vantaggio di questo tipo di connessione è infatti quello di non dipendere da cavi. Questo significa che è possibile connettersi a internet anche in aree isolate, dove non arriva la fibra. Per questo motivo, già in passato Starlink è diventato cruciale in zone di guerra. Ad esempio, è diventato fondamentale per l'esercito ucraino, una dipendenza "vitale" che Musk ha più volte sottolineato. Secondo un'inchiesta di Reuters, nel 2022 Musk avrebbe disattivato la sua rete proprio mentre in l'esercito di Kyiv era impegnato in un'operazione decisiva per riprendere il controllo su Kherson e altri territori occupati dalla Russia.