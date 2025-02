video suggerito

Perché Instagram vuole lanciare un’app separata solo per i Reel Secondo The Information Adam Mosseri avrebbe già informato i dipendenti questa settimana. Ha presentato l’idea al team ma non c’è stata alcuna dichiarazione ufficiale. Non è ancora chiaro se i Reel continueranno a essere disponibili su Instagram o se saranno visibili solo sull’app separata. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Meta sarebbe pronta a lanciare una nuova app dedicata solo ai Reel. In altre parole un'alternativa a TikTok. Non stupisce, l'app cinese è appesa a un filo e potrebbe essere bandita negli Stati Uniti. Prima è stata bloccata anticipando la decisione della Corte Suprema, poi ha deciso di riattivare il servizio e ora Donald Trump ha deciso di salvare l'app ma alle sue condizioni. In questa situazione di incertezza Adam Mosseri, Ceo di Instagram, valuta l'app separata per i Reel.

L'app, ancora senza un nome, sembra l'ultima evoluzione di un percorso iniziato anni fa. Instagram è stato presentato come social formato polaroid dedicato alle foto e a circuito chiuso, poi ha investito sui video, ha cambiato il suo algoritmo e per ultimo ha abbandonato le griglie quadrate, indossando l'estetica di TikTok. L'ultimo lancio segue questa linea.

Il grande piano di Instagram

Secondo The Information Mosseri avrebbe già informato i dipendenti questa settimana. Ha presentato l'idea al team ma non c'è stata alcuna dichiarazione ufficiale. Non è ancora chiaro se i Reel continueranno a essere disponibili su Instagram i se saranno visibili solo su un'app separata. In realtà non è il primo tentativo, Instagram nel 2018 aveva già lanciato un'app indipendente chiamata Lasso per sfidare TikTok. Non aveva funzionato e il progetto era stato chiuso prima ancora di diventare un caso.

Non solo, Meta sta anche lavorando i fianchi di ByteDance. L'app dedica ai Reel arriverebbe dopo Edits, in altre parole l'alternativa a CupCup. L'app di editing video e TikTok hanno lavorato in tandem per anni, entrambe sotto la stessa azienda. Se il social venisse bannato trascinerebbe con sé nel baratro altre app di proprietà di ByteDance. Tra queste: Lemon8, Hypic e anche CapCut.

Come funziona Edits, la prima mossa di Meta

Edits non è una concorrente, più un'alternativa. Come potrebbe essere anche un'eventuale app dedicata solo ai reel. Potrebbe essere solo il primo passo di Meta che sta cercando di farsi trovare pronta nel caso TikTok scomparisse davvero negli Stati Uniti. "Stiamo vivendo in un mondo pieno di cose in questo momento", ha spiegato Mosseri. "Qualunque cosa accada, pensiamo che sia nostro compito creare gli strumenti creativi più avvincenti per coloro che creano video".

Ha poi aggiunto: "È una suite completa di strumenti creativi. Ci sarà una scheda dedicata all'ispirazione, un'altra per tenere traccia delle prime idee, una videocamera di qualità molto più elevata. Ha tutti gli strumenti di editing che ti aspetteresti, la possibilità di condividere bozze con amici e altri creatori e, se decidi di condividere i tuoi video su Instagram, potenti approfondimenti sulle prestazioni di quei video". Secondo Mosseri, Edits sarà diversa da CapCut "avrà una gamma molto più ampia di strumenti creativi". Da un lato Meta spunto per coprire un possibile buco nel mercato, dall'altro c'è l'ambizione di diventare, in ogni caso, l'alternativa migliore.