Instagram lancia una nuova app: si chiama Edits, ricorda CapCut e può tornare utile per i video Più che una concorrente Edits sembra un’alternativa. E infatti, se davvero TikTok venisse bloccato negli Stati Uniti trascinerebbe con sé altre app di proprietà di ByteDance, tra queste c’è anche CapCut. Adam Mosseri, capo di Instagram, spiega che questa app “ha tutti gli strumenti di editing che ti aspetteresti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Instagram per mesi ha guardato e aspettato. L'unica mossa da fare quando il tuo avversario, TikTok, rischia di essere smantellato negli Stati Uniti (il mercato principale di entrambe la piattaforme). Ora il count down è scaduto. Non è chiaro il destino dell'app cinese. Prima è stata bloccata anticipando la decisione della Corte Suprema, poi ha deciso di riattivare il servizio e ora punta tutto su Trump, l'ultimo baluardo di salvezza visto che ha annunciato di voler salvare il social (non è chiaro se l'idea di salvezza di TikTok e del presidente eletto coincidano). Ad ogni modo, Instagram si porta avanti e lancia Edits, un'app per l'editing video, in altre parole un probabile clone di CapCut.

TikTok e CapCut hanno lavorato in tandem per anni, entrambe sono sotto la stessa azienda, ByteDance, e l'app è stata utilizzata da milioni di persone per editare video da caricare poi sul social cinese. Instagram non ha mai avuto un'alternativa ma è sempre stata molto brava a prendere spunto. Basta guardare come la piattaforma di Meta è cambiata negli anni. È partito come social formato polaroid dedicato alle foto e a circuito chiuso, poi ha investito sui video, ha cambiato il suo algoritmo e per ultimo ha abbandonato le griglie quadrate, indossando l‘estetica di TikTok. L'ultimo lancio segue questa linea.

Come funziona Edits la nuova app di Meta

"Stiamo vivendo in un mondo pieno di cose in questo momento", ha dichiarato Adam Mosseri, responsabile di Instagram, in un post sulla piattaforma. "Qualunque cosa accada, pensiamo che sia nostro compito creare gli strumenti creativi più avvincenti per coloro che creano video". Edits, spiega Mosseri, è un'app per lavorare su video e pubblicarli su qualsiasi piattaforma, non solo Instagram. Gli utenti potranno preordinare Edits sull'App Store, sarà disponibile invece per Android a febbraio.

"È una suite completa di strumenti creativi. Ci sarà una scheda dedicata all'ispirazione, un'altra per tenere traccia delle prime idee, una videocamera di qualità molto più elevata (che ho usato per registrare questo video)", spiega Mosseri. "Ha tutti gli strumenti di editing che ti aspetteresti, la possibilità di condividere bozze con amici e altri creatori e, se decidi di condividere i tuoi video su Instagram, potenti approfondimenti sulle prestazioni di quei video". Secondo Mosseri, Edits sarà diversa da CapCut "avrà una gamma molto più ampia di strumenti creativi".

La strategia dietro a Edits

Edits più che una concorrente sembra un'alternativa. E infatti un eventuale ban di TikTok trascinerebbe con sé nel baratro altre app di proprietà di ByteDance. Tra queste: Lemon8, Hypic e anche CapCut. Comunque vada la strategia di Instagram è chiara: da un lato riempire un buco enorme nel mercato dell'editing nel caso CapCut venisse davvero smantellato, dall'altro continuare a evolversi seguendo le orme di TikTok. Mal che vada avrà una nuova app sorella di Instagram e uno strumento in più da mettere in mano ai suoi creator.