Perché Amazon di Jeff Bezos ha fatto un'offerta per acquistare TikTok: cosa sappiamo sulla proposta Amazon punta all'acquisto di TikTok. La proposta del colosso dell'e-commerce di Jeff Bezos è arrivata tramite una lettera al vicepresidente JD Vance e al segretario al commercio Howard Lutnick.

A cura di Andrea Centini

Anche il colosso dell'e-commerce Amazon di Jeff Bezos ha avanzato un'offerta di acquisto per TikTok, il popolare social network molto amato da giovani e giovanissimi. Più nello specifico, la proposta riguarda la divisione americana dell'App che deve essere venduta entro il 5 aprile, una data di scadenza fissata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La proposta di Amazon è infatti l'ultimo capitolo della vicenda che sta contrapponendo la piattaforma video con le autorità americane. ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok, entro la data sopraindicata ha infatti l'obbligo di vendere la sua componente USA a un'azienda statunitense. L'imminente scadenza è stata fissata dal governo, dopo la proroga offerta dal presidente Donald Trump all'inizio del suo secondo mandato. Di fatto è stata scavalcata una legge della Corte Suprema che aveva portato alla temporanea chiusura della piattaforma.

Perché TikTok deve essere venduto a una società USA

Questa decisione è stata presa poiché sia l’FBI che la Federal Communications Commission ritengono che la piattaforma possa rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale. In parole semplici, le agenzie sostengono che ByteDance possa condividere i dati degli utenti statunitensi al governo della Cina. La società ha affermato di non aver mai fatto una cosa del genere e che non sarebbe disposta a farlo qualora le venisse richiesto da Pechino, una risposta che tuttavia non ha rassicurato i piani alti degli USA. Per evitare il bando e la conseguente chiusura di TikTok, con enorme dispiacere di milioni di utenti, è stato dunque disposto l'obbligo di vendita delle operazioni americane dell'azienda, al fine di tutelare privacy e dati degli utenti a stelle e strisce.

Come indicato, Amazon è stata l'ultima società americana ad essersi interessata a TikTok. Secondo quanto riferito dalla stampa statunitense, il colosso di Jeff Bezos ha presentato un'offerta dell'ultimo minuto con una lettera inviata al vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e al segretario al commercio Howard Lutnick. A confermarlo un funzionario dell'amministrazione Trump rimasto anonimo perché “non autorizzato a commentare”, come riporta la ABC. Non sono stati forniti dettagli né sulla cifra proposta né su come Amazon gestirebbe la piattaforma; entrambe le aziende interpellate dai giornalisti americani si sono rifiutate di commentare le indiscrezioni.

Perché Amazon è interessata all'acquisto di TikTok

Ciò che è certo, è che i 170 milioni di utenti attivi di TikTok su base mensile negli Stati Uniti fanno gola a moltissime aziende, così come a cordate di imprenditori. Come riportato dalla stampa americana, un consorzio organizzato dall’imprenditore miliardario Frank McCourt avrebbe offerto 20 miliardi di dollari a ByteDance per la componente USA della piattaforma, mentre Jesse Tinsley, fondatore di un servizio di buste paga, sarebbe arrivato a proporre oltre 30 miliardi assieme ad altri imprenditori. L'offerta più alta al momento spetta però all'imprenditore Reid Rasner, che avrebbe messo sul tavolo ben 47,45 miliardi di dollari. Al di là delle cordate di imprenditori sono interessate all'acquisto anche l'azienda Oracle e la società di investimenti Blackstone, fra le altre.

Ma perché proprio Amazon è interessata a TikTok? Come indicato, il numero monstre di utenti registrati alla piattaforma video già da solo rappresenta un ottimo incentivo. I social network non sono davvero gratuiti come immaginiamo; la moneta di scambio per usare questi servizi sono i nostri dati e la conseguente profilazione, che le aziende utilizzano per il marketing mirato. Insomma, se dopo aver scritto da qualche parte – o addirittura detto – che vi serve un nuovo forno a microonde, non dovete stupirvi se dopo un po' vi compaiono offerte ad hoc. È una questione talmente delicata che il governo italiano ha chiesto 1 miliardo di Euro a X, Linkedin e Meta per il pagamento dell’IVA, calcolata sulla base degli utenti che sfruttano i servizi. In pratica, la registrazione a una piattaforma social è stata equiparata a una transazione imponibile. È facile immaginare che una platea di 170 milioni di utenti possa essere molto appetibile per un colosso dell'e-commerce che di fatto i prodotti li vende. I “tiktoker” più visibili, ad esempio, potrebbero essere coinvolti in promozioni e affini per far decollare le vendite di determinati oggetti o servizi. Non va inoltre dimenticato che Amazon nel 2022 aveva creato una piattaforma di video simile a TikTok chiamata Inspire e integrata direttamente nella sua App, ma che tuttavia non ha avuto il successo sperato e che recentemente è stata chiusa. Acquistando TikTok, verosimilmente, potrebbe ottenere il massimo dei benefici.