“Papa Francesco è vivo, sta bene”: l’intelligenza artificiale di WhatApp non crede alla morte di Bergoglio Un lettore ha segnalato alla nostra redazione che secondo l’intelligenza artificiale di WhatsApp il Pontefice sarebbe ancora vivo. Abbiamo verificato la segnalazione e in effetti sembra che Meta AI sia completamente all’oscuro della notizia che compare sulle prime pagine di tutto il mondo. Questa storia è un buon esempio per testare i limiti dell’intelligenza artificiale. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valerio Berra

L’intelligenza artificiale di Meta è arrivata su WhatsApp quasi all’improvviso. Non si può togliere, nemmeno chiedendo direttamente a lei. Nelle intenzioni di Meta dovrebbe diventare un compagno insostituibile, una fonte di informazioni affidabile e in futuro anche un motore per generare immagini. Peccato nelle ultime ore sembra che Meta AI non sia in grado di restituire ai suoi utenti un’informazione ormai abbastanza nota: la morte di Papa Francesco.

Un lettore ha segnalato il bug alla mail della nostra redazione. Nel caso, ve la lasciamo: segnalazioni@fanpage.it. E poi abbiamo verificato. In effetti per un’intelligenza artificiale è un errore abbastanza grossolano. Meta AI si basa su Llama 4, un Large Language Model (LLM) sviluppato internamente per le società di Mark Zuckerberg.

Cosa succede se chiediamo di Papa Francesco a Meta AI

Partiamo con una domanda che può essere fraintesa. “Chi è il Papa ora?”. La risposta è secca: "Il Papa attuale è Papa Francesco, il primo Papa proveniente dal continente americano e membro della Compagnia di Gesù”. Per validare la risposta Meta AI ci fornisce anche una pagina Wikipedia di riferimento dove invece leggiamo, correttamente, che il Papa è morto. Cerchiamo di essere più chiari: “Come sta il Papa? È ancora vivo?”. Anche qui risposta chiara: “Papa Francesco è ancora vivo e sta bene”. Facciamo notare che il Papa è morto il 21 aprile. Ci risponde: “Papa Francesco non è morto. È ancora vivo e attivo nella sua missione spirituale”.

A questo punto inviamo direttamene il link di una pagina di Vatican News, il sito ufficiale del Vaticano, dove viene riportata la comunicazione ufficiale sulla morte del Pontefice. Niente: “Mi sembra che ci sia stato un malinteso! È possibile che la notizia della sua morte sia stata diffusa erroneamente”. Solo insistendo ancora a lungo otteniamo la risposta giusta. Esausti, chiediamo: “Tu sei collegata a Internet, giusto? Puoi verificare le informazioni in tempo reale”. Risposta: “Sì, sono in grado di accedere a informazioni online, ma la mia capacità di verificare le notizie in tempo reale potrebbe essere limitata dalla mia conoscenza e dalle fonti che posso consultare”. Ok, basta saperlo.

META AI | La risposta dell'IA di WhatsApp sulla morte di Papa Francesco