Ora sappiamo perché l’intelligenza artificiale adora i meme di Papa Francesco Dal campo da basket alle sfilate d moda, dietro al successo del Papa c’è il sacro e il profano, le regole di Midjourney, e le tendenze che nascono sui social.

A cura di Elisabetta Rosso

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Intelligenza artificiale (IA) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tutto è iniziato con un piumino bianco. Da quel momento Papa Francesco è diventato la rockstar dell'intelligenza artificiale generativa. Le immagini del pontefice che gioca a Quidditch, indossa capi d’alta moda, sfreccia con una Papamobile (la versione bianca dell’auto di Batman), o passeggia con ragazze avvenenti sulla spiaggia, sono ovunque. Non solo, mangia anche al fast food, suonare la chitarra al Glastonbury Festival, fare immersioni subacquee, e gioca a basket.

L'immagine che ha trasformato il Papa in un’ossessione sembra che sia stata pubblicata per la prima volta il 24 marzo su Reddit, e poi è stato condiviso sugli altri social con la didascalia: "I ragazzi di Brooklyn potevano solo sperare in questo livello stile". E così tutti su Midjourney, il software usato per produrre immagini, hanno cominciato a infilare il Papa nei loro prompt. Dietro la tendenza c’è il sacro e il profano, il linguaggio di grandi dimensioni, i prescelti dalle macchine e come sempre la scia di like.

Le regole dell'intelligenza artificiale

L’IA riesce a riprodurre bene i personaggi noti perché è stata addestrata con milioni di immagini sul web che permettono di riprodurre la fisionomia in modo fedele. La regola del volto noto è la base, ma non basta. Innanzitutto perché non tutti i personaggi famosi sono riprodotti bene dall’IA. Per capirci, abbiamo testato Midjourney chiedendo per esempio di produrre le foto di Lady Gaga e ha prodotto disastri, a quanto pare non ha nemmeno idea di chi siano Chiara Ferragni e Fedez. Quando abbiamo inviato il prompt chiedendo di riprodurre una lite tra i Ferragnez, ha sputato fuori solo una donna bionda che urla contro un ragazzo con il ciuffo cotonato. I prescelti dall’IA sono soprattutto personaggi politici americani: Donald Trump, Barack Obama, Joe Biden. Ma anche Elon Musk. Non solo, dalle prove che abbiamo fatto sembra che abbia un vero debole per Papa Francesco, le sue immagini sono state quelle più semplici da riprodurre.

Non è solo un volto noto, ma anche facilmente riconoscibile grazie a elementi caratterizzanti come l’abito. La tunica bianca del Papa è indossata solo da lui, quindi anche nel caso l’IA non riproducesse fedelmente il volto (in realtà è piuttosto brava) ci sono indizi che rendono immediatamente riconoscibile il pontefice. Non solo, gli stessi abiti sono diventati protagonisti delle immagini generate da Midjourney. Piumino in testa, ma anche la tunica con le maniche strappate, il crocifisso che si trasforma in una catena da rapper degli anni Novanta, non mancano le versioni del Papa con il giubbotto di pelle, i rayban da aviatore, o con le jordan ai piedi.

Il sacro e il profano, come le immagini del Papa sono diventate virali

E poi diciamolo, non è la stessa cosa vedere la versione gangster di Elon Musk o quella del Papa. L’effetto contrasto è la base della satira, per questo nonostante l’intelligenza artificiale sia in grado di riprodurre anche altre celebrità molti utenti hanno scelto il Papa, giocando appunto sulla sacralità del ruolo del pontefice proiettata in ambiti inconsueti.

I personaggi religiosi storicamente sono stati oggetto di caricature ironiche, ma, come spiega Jennifer Herdt, professoressa di etica cristiana alla Yale Divinity School, al New York Times, Papa Francesco "è noto per la sua semplicità, la sua solidarietà con i più poveri tra i poveri", quindi quando pilota un jet da combattimento, o indossa un capo di alta moda, "è sicuramente il massimo della incongruenza” e in questo modo si fa leva sulle aspettative tradite, quelle che poi suscitano ilarità. Sulla stessa linea il reverendo Serene Jones, presidente e professore di religione e democrazia all'Union Theological Seminary di New York ha aggiunto: "Le persone sperimentano Papa Francesco come un papa del popolo, quindi ti piacerebbe metterlo in tutti questi posti dove sono le persone".

La nuova moda sui social

Come sempre poi è la moda a trainare la massa, quando le prime immagini generate dall’IA sono state pubblicate sui social è iniziata una vera e propria tendenza. In generale i falsi di Midjourney sono diventati subito virali, si pensi alle immagini del finto arresto di Donald Trump, o di Vladimir Putin inginocchiato al cospetto di Xi Jinping, ma quelle del Papa hanno guadagnato più visualizzazioni, mi piace, e commenti rispetto alle altre.

Quindi molti hanno seguito la scia dei like, altri in modo strategico, vedendo che le immagini diventavano facilmente virali hanno approfittato della tendenza. Come ha scritto un utente di Reddit sotto le immagini del Papa che gioca a Basket e pratica arti marziali: "Ho dovuto essere coinvolto nella faccenda del Papa”, un altro ha aggiunto:"Saltando sul carrozzone del Papa".