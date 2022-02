Ora puoi organizzare una serata karaoke dentro una Tesla Il set di microfoni TeslaMic si inserisce nella scia intrapresa dal CEO di Tesla, Elon Musk, di rendere il marchio un vero e proprio stile di vita, attraverso la realizzazione di prodotti di contorno.

La scorsa settimana Tesla ha rilasciato un set di microfoni per karaoke soprannominato TeslaMic da utilizzare nei propri veicoli. Per adesso gli accessori, lanciati insieme all'aggiornamento del software Tesla che include l'app per karaoke Leishi KTV, sono disponibili solo in Cina. Non a caso l'esordio sul mercato del set TeslaMic è avvenuto in concomitanza con l'inizio delle celebrazioni del Capodanno Cinese 2022, che si concluderanno il prossimo 14 febbraio. Per un breve lasso di tempo, il set TeslaMic è stato disponibile presso un negozio online cinese di Tesla al prezzo di 1.199 CNY, pari a circa 188,50 dollari. Tempo un'ora e si è raggiunto il tutto esaurito. Alcuni utenti parlano già di scalping, lo stesso disagevole fenomeno speculativo che ha toccato (e continua a toccare) PlayStation 5.

Il set di microfoni TeslaMic si inserisce nella scia intrapresa dal CEO di Tesla, Elon Musk, di rendere il marchio un vero e proprio stile di vita, attraverso la realizzazione di prodotti di contorno. Tra questi vi è la Tesla Tequila, venduta a 250 dollari a bottiglia, e i pantaloncini, venduti invece a 69,42 dollari. Entrambi i prodotti hanno avuto la stessa sorte dei microfoni: esauriti in meno di un'ora, gettando i fan nel panico.

I veicoli Tesla possono contare anche su una batteria di ricarica wireless Qi da 18 watt di nuova generazione con una capacità di 10.000 mAh che si adatta al pad di ricarica del Model 3/Y. Una mossa volta a sostituire i modelli più vecchi, a ricarica più lenta e persino a capacità inferiore. La società ha anche realizzato un nuovo rivestimento per animali domestici che si adatta ai sedili posteriori.

Intanto Tesla ha annunciato che quest'anno non saranno prodotti nuovi modelli di veicoli, incluso Cybertruck, ulteriormente ritardato a favore dell'accelerazione della produzione dei suoi modelli attuali. Elon Musk ha recentemente affermato che la società accetterà anche la sua criptovaluta preferita, il Dogecoin,