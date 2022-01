Il tunnel anti-traffico di Elon Musk è una “trappola mortale” secondo alcuni utenti Un video pubblicato da un utente su Twitter ha acceso il dibattito riguardante il tunnel anti-traffico di Elon Musk che, però, non è esente da ingorghi. E qualche utente si chiede anche quanto sia pericoloso in caso di incendio.

A cura di Marco Paretti

Non si può scappare dal traffico, nemmeno se per farlo ci si infila nel tunnel anti-traffico che Elon Musk ha scavato sotto a Las Vegas con la sua Boring Company, chiamato Loop. Un passaggio molto stretto, che può far transitare giusto una macchina in un solo senso: una situazione non particolarmente piacevole se ci si ritrova incolonnati in una lunga fila sottoterra. Certo, i tunnel vengono percorsi dalle macchine elettriche di Tesla e quindi non producono fumo, ma in caso di emergenza cosa succede? Se lo sono chiesto gli utenti che, durante il CES di Las Vegas, si sono trovati all'interno di una delle vetture in coda nel lungo tunnel sotterraneo.

A far nascere la polemica online è stato un video pubblicato da un passeggero di una Tesla che, a un certo punto del tragitto, si è ritrovato bloccato nel traffico causato da un affollamento all'uscita del percorso. "Sembra che il ‘futuro dei trasporti' senza traffico abbia già dei problemi di traffico" ha twittato l'utente, la cui macchina ha percorso le ultime decine di metri a passo d'uomo. La clip ha in poco tempo acceso una grande discussione su Reddit, dove qualcuno si è chiesto se quella di Elon Musk possa diventare una trappola mortale in caso di incidente.

L’interno del percorso

In realtà sul suo sito l'azienda parla di uscite di emergenza, apparecchi per rilevare e sopprimere incendi e sistemi di comunicazione con le autorità, ma anche, proprio come nei tunnel tradizionali, di un sistema di ventilazione bidirezionale in grado di diradare il fumo, vero pericolo per le persone che restano intrappolate. È però altrettanto vero che le dimensioni del tunnel di Musk sono estremamente ridotte rispetto a quelle di una galleria classica a due corsie, soprattutto per quanto riguarda l'altezza. Allo stesso tempo, le macchine elettriche montano batterie che, in caso di problemi, rilasciano una enorme quantità di fumo tossico. Al di là dei possibili problemi di sicurezza, però, a minare davvero l'immagine del tunnel del magnate americano è il traffico: è bastata la chiusura di una delle tre stazioni posizionate del percorso di quasi 3 chilometri per creare un piccolo ingorgo.