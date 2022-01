Il Capodanno Cinese arriva su Instagram: ecco i nuovi adesivi e i nuovi filtri per le storie Per il Capodanno Cinese del 2022, l’animale designato è la tigre d’acqua. Ciò spiega i nuovi sticker di Instagram, realizzati per l’occasione dall’illustratrice e visual artist Ophelia Pang.

A cura di Lorena Rao

Nelle scorse ore, Instagram ha accolto tre sticker inediti ritraenti una tigre. Due di questi presentano anche la scritta "2o22". Si tratta di una nuova aggiunta dedicata al Capodanno Lunare, più noto come Capodanno Cinese. L'evento ha inizio quest'oggi e si concluderà il prossimo 14 febbraio con la Festa delle Lanterne. Com'è noto in questa occasione, ogni anno nuovo prende come simbolo uno dei 12 animali che compongono l'oroscopo cinese – topo, bue, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e maiale. Non è tutto: oltre all'animale viene anche scelto un elemento naturale tra legno, fuoco, terra, metallo e acqua. Per il 2022, l'animale designato è la tigre d'acqua. Nella cultura cinese, il maestoso felino rappresenta valori come il coraggio, la determinazione, l’ostinazione, la passione e la sicurezza, mentre l'acqua simboleggia una profonda sensibilità, oggettività e apertura mentale. Il prossimo anno della tigre d'acqua sarà il 2082.

Ciò spiega i nuovi sticker di Instagram, realizzati per l'occasione dall'illustratrice e visual artist Ophelia Pang, che risiede a Hong Kong. Oltre ai tre contenuti dedicati alla tigre, il social dell'ecosistema Meta/Facebook accoglie anche nuovi filtri a tema Capodanno Cinese. Basta cercare "Lunar New Year". Infine, per condividere i contenuti legati alla festa, vi è l'hashtag ufficiale #MyLNY2022. Un modo, tutto digitale, per permettere agli utenti di celebrare il Capodanno Cinese nelle storie.

Al di là queste novità immediate, Instagram è al lavoro su importanti cambiamenti. Tra questi vi sono gli abbonamenti a pagamento, per adesso presenti solo in fase in testing negli Stati Uniti, tramite l'accordo con alcuni influencer sportivi, tra cui la cestista degli Oregon Ducks, Sedona Prince, e la ginnasta olimpionica Jordan Chiles. Instagram non è l'unica piattaforma social a puntare in futuro sugli abbonamenti a pagamento: vi sono pure OnlyFans e TikTok. Nel caso di Instagram, si sa che gli abbonati riceveranno contenuti esclusivi.