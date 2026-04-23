Instagram lancia Instants: permette di condividere foto, ma addio a filtri o modifiche

Instagram ha lanciato la funzione Instants, a cui si può accedere nella sezione Direct della piattaforma o dall’app disponibile su iOS. Permette di condividere foto e brevi video con i propri amici, ma senza possibilità di editing o modifiche.

Chi aggiorna in queste ore l'app di Instagram probabilmente si imbatterà in una nuova funzione. Stiamo parlando di Instants, la nuova modalità lanciata dalla piattaforma che permette di inviare immagini e brevi video ai propri amici. Fin qui non sembra ci sia nulla di nuovo rispetto alle storie o ai reel a cui siamo abituati. In realtà però ci sono molte differenze strutturali.

L'idea alla base di questa funzione è infatti quella di tornare a una comunicazione più spontanea e diretta: su Instants, che è disponibile anche come un'app a sé su iOS, ogni utente può infatti inviare una foto o un breve video ai propri amici, ma senza poterli modificare o editare, neppure aggiungere i filtri. Non solo, la condivisione dei contenuti inviati con questo canale rimane limitata agli utenti che si seguono a vicenda e non c'è modo di controllare chi o quante persone hanno visto le proprie foto.

Cos'è Instagram Instants

Instagram Instants è "una nuova fotocamera riservata agli amici che non consente di apportare modifiche", si legge nei messaggi che compaiono sulla piattaforma per presentare la nuova opzione. "Invia con un tocco. Nessuna lista delle persone che hanno visualizzato. Per i piccoli momenti quotidiani", prosegue la piattaforma. Per accedere alla nuova funzione se si ha l'iPhone è possibile scaricare l'app creata appositamente, quindi una piattaforma distinta da Instagram. Oppure la si può utilizzare accedendo nella sezione Direct di Instagram.

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Come si accede e come funziona

Chi ha effettuato l'ultimo aggiornamento disponibile dovrebbe vedere in basso a destra un adesivo a forma di quadrato con gli arrotondati. Cliccandoci sopra si possono visualizzare le foto o i video condivise dagli altri utenti che seguiamo e da cui siamo seguiti. I contenuti inviati con le istantanee non possono essere catturati con screenshot né tramite registrazione dello schermo. È possibile solo rispondere in modo scritto o con una reaction.

Tramite lo stesso adesivo è possibile inviare le proprie foto e brevi video. Il concetto della spontaneità è molto chiaro: oltre a non poter fare nessuna modifica, né a utilizzare filtri di nessun tipo, non è possibile nemmeno accedere al proprio rullino. È possibile però continuare a visualizzare le proprie istantanee accedendo all'archivio apposito. Si trova cliccando sull'icona a forma di orologio che appare in basso a sinistra quando si apre la funzione.