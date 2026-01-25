Un timer è comparso su Instragram: come funziona l’orologio che vedi sulle Storie in scadenza

Negli ultimi mesi sempre più utenti su Instagram hanno notato un simbolo a forma di orologio apparire accanto alle Storie dei profili che seguono. Non su tutte, non sempre. Una presenza intermittente che ha alimentato domande, ipotesi e interpretazioni. Instagram non ha ancora fornito alcuna spiegazione ufficiale. Ma il significato dell'icona è chiaro.

Il simbolo dell'orologio segnala che una Storia è prossima alla sua naturale scadenza. Come noto, le Instagram Stories – introdotte nel 2016 sulla scia del successo di Snapchat – restano visibili per 24 ore, dopodiché scompaiono automaticamente, a meno che non vengano salvate nei contenuti in evidenza del profilo. Prima che spariscano compare il simbolo dell'orologio. Un promemoria visivo che sfrutta la paura di perdere qualcosa.

Il design dell'urgenza

L’orologio non indica un conto alla rovescia preciso, né fornisce dettagli temporali. È piuttosto un segnale di urgenza: un invito implicito a guardare quel contenuto prima che svanisca.

Questo meccanismo ha un nome: FOMO, Fear of Missing Out. La consapevolezza che un contenuto è destinato a sparire – e che il tempo per vederlo è limitato – aumenta la probabilità che l’utente clicchi, guardi, interagisca. In altre parole, aumenta l'engagement.

Instagram conosce bene questa dinamica. Le Storie sono oggi uno dei formati più consumati sull’app, utilizzate non solo dagli utenti comuni ma anche da creator, brand, testate giornalistiche e istituzioni. Rendere visibile la “scadenza imminente” di una Story significa stimolare l’attenzione in tempo reale, spingendo l’utente ad agire subito, anziché rimandare.

Un rollout graduale, come da tradizione Meta

Il simbolo non appare su tutte le Storie in scadenza, né per tutti gli utenti. Questo suggerisce un rilascio progressivo, coerente con la prassi di Meta, che spesso testa nuove funzioni su gruppi limitati prima della diffusione globale.

In sé, il simbolo dell'orologio non cambia il funzionamento delle Storie. Non prolunga né riduce la loro durata, non influisce sulla privacy né sull’algoritmo di visibilità. Eppure racconta molto del momento storico che vivono i social.

In un ecosistema digitale saturo di contenuti, l’attenzione è la risorsa più scarsa. Ogni secondo conta. Ogni stimolo visivo è progettato per trattenere l’utente un po’ più a lungo. L’orologio di Instagram è un promemoria discreto ma efficace: il tempo, online, è sempre in scadenza.