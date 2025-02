video suggerito

Oppo lancia i Reno 13, gli smartphone ispirati alle ali di una farfalla Oppo ha lanciato i nuovi dispositivi della serie Reno in Italia. Parliamo di tre modelli: Reno 13 Pro, Reno 13 e Reno 13 F. Sono dei medio gamma con caratteristiche molto vicine ai prodotti di fascia alta. Ottime le funzioni dedicate all'intelligenza artificiale, soprattutto AI Editor.

Le farfalle sono ovunque. Sono nei dettagli delle grafiche della presentazione, sono nelle spille dello staff e soprattutto sono sul retro dei Reno 13, la nuova famiglia di smartphone presentata da Oppo sul mercato europeo. I modelli sono tre: Reno 13 Pro, Reno 13 e Reno 13 F. Le colorazioni e alcune caratteristiche tecniche varino in base ai modelli ma ci sono dettagli che rimangono uguali per tutti e tre gli smartphone.

Tutta la famiglia Reno 13 ha un back dello smartphone rifinito con una stampa laser. A prima vista la colorazione può sembrare un moto di onde quasi casuale ma basta specchiarla per capire che è la metà delle ali di una farfalla. Per il resto tutti i Reno 13 hanno certificazioni IP 66, IP 68 e IP 69. Tradotto in linguaggio meno tecnico vuol dire che sono resistenti all’acqua e alla polvere, possono sopportare schizzi di acqua fino a 80° e resistere fino a 30 minuti in immersioni di due metri di profondità.

Al netto dell’estetica e della scocca, ormai lo sappiamo. La differenza negli smartphone ora si gioca soprattutto sull’intelligenza artificiale. I modelli di Reno 13, anche quelli più economici, hanno funzioni di AI Livephoto e AI Editor. Sono funzioni che agiscono in momenti diversi dello scatto. AI Livephoto corregge la foto mentre viene scattata, agendo direttamente sul comparto fotografico. AI Editor invece corregge la foto dopo averla scattata.

Cosa può fare AI Editor

Tra i due pacchetti di funzioni di intelligenza artificiale, quella legata alla modifica delle fotografie è la più interessante. Nello specifico ci sono tre opzioni che possono scegliere gli utenti per modificare le foto dopo averle scattate:

AI Clarity Enhancer . Praticamente potenzia i panorami che vengono scattati, definisce i dettagli in lontananza, sia quelli architettonici che quelli naturalistici.

. Praticamente potenzia i panorami che vengono scattati, definisce i dettagli in lontananza, sia quelli architettonici che quelli naturalistici. AI Unblur . Funzione che rimette a fuoco le immagini che vengono sfuocate. Elabora i dettagli partendo dagli scatti originali .

. Funzione che rimette a fuoco le immagini che vengono sfuocate. . AI Reflection Remover. Ottima questa per chi ama scattare le foto dai finestrini del treno o dell’auto: rimuove aloni di luce e riflessi su altre superfici.

OPPO | Il dettaglio della fotocamera di OPPO RENO 13 PRO

Prezzi e disponibilità di Oppo Reno 13 in Italia

Tutta la serie si può trovare già in preordine su Oppo Store, insieme ai dispositivi ci sono in un bundle anche alcuni accessori e l’assicurazione Oppo Care Plus. Ecco i dati per i singoli modelli:

Reno 13 Pro 5G : 799,99 euro | Colori: Plume Purple e Graphite Gray

: 799,99 euro | Colori: Plume Purple e Graphite Gray Reno 13 5G : 549,99 euro | Colori: Plume White e Luminous Blue

: 549,99 euro | Colori: Plume White e Luminous Blue Reno 13 FS 5G : 449,99 euro | Colori: Plume Purple, Graphite Gray e Luminous Blue

: 449,99 euro | Colori: Plume Purple, Graphite Gray e Luminous Blue Reno 13 F 5G: 379,99 euro | Colori: Plume Purple, Graphite Gray e Luminous Blue

I dati di Oppo: a che punto è nel mercato italiano

Oppo è un produttore cinese attivo da tempo nel nostro mercato. Ha diverse famiglie di smartphone: la strategia è quella di non puntare solo alle fasce più alte di mercato ma anche intermedie. Gli smartphone Reno dovrebbero essere dei medio gamma, ma sembrano almeno il Pro sembra che si avvicini molto alla fascia alta, anche per il prezzo. Negli ultimi dati disponibili, terzo quadrimestre del 2024, Oppo è al sesto posto nella classifica degli smartphone in Italia, con una quota di mercato sotto il 5% ma con una crescita rispetto al 2023 dell’8%.

FANPAGE | La presentazione degli OPPO RENO 13