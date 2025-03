video suggerito

Realme lancia 14 Pro, il primo smartphone che cambia colore in base al meteo (e fa anche tutto il resto) Realme ha presentato ufficialmente al Mobile World Congress gli smartphone della serie 14 Pro: sono il 14 Pro e il 14 Pro +, due mediogamma con un prezzo di partenza di 329 euro. Due sono le caratteristiche che si fanno notare, oltre la scocca: display e comparto fotografico.

A cura di Valerio Berra

A prima vista la scocca esterna è bianca, con riflessi perlacei. Appena la temperatura si abbassa di qualche grado inizia a cambiare. Arrivano sfumatura azzurre che diventano sempre più marcate. Al Mobile World Congress di Barcellona Realme ha lanciato la serie 14 Pro, una serie famiglia di smartphone di fascia media composta da due modelli, il 14 Pro e il 14 Pro+. La prima serie di smartphone che cambia colore con il freddo.

Al netto della scocca, che vedremo meglio dopo, la serie Realme 14 Pro è una famiglia di smartphone che si basa su due caratteristiche. Forse tre: il display, il comparto fotocamere e il prezzo. La Big Tech cinese punta alla fascia media: Relame 14 Pro parte da 329 euro, mentre Realme 14 Pro + da 479 euro.

Il display del Realme 14 Pro+

Il display del Realme 14 Pro è forse una delle prime cose che si notano dello smartphone. È grande 6,83 pollici con bordi leggermente curvi, una risoluzione alta (450 PPI) e un luminosità in grado di arrivare a 1.500 nit.

La curvatura non è solo sui bordi esterni. Tecnicamente infatti Realme 14 Pro + si definisce un quad curve: ha una curvatura simmetrica lungo tutti i bordi. Uno display così può essere molto energivoro: la batteria infatti è da 6.000 mAh e arriva tranquillamente a fine giornata.

Le fotocamere: teleobiettivo da 50 MP

Il comparto fotocamere è posizionato al centro della parte posteriore. Tondo, con tre camere: due Sony da 50 MP, una principale e una con zoom ottico 3x, e una ultrawide da 8 MP. Interessante il teleobiettivo, ben stabilizzato, che permette di scattare foto nitide anche a distanza.

Ormai lo sappiamo, al netto dell’hardware di riferimento molto lavoro nel comparto camere viene fatto dall’intelligenza artificiale. Realme ha una funziona software chiamata AI Ultra Calrity 2.0 che permette di correggere i dettagli delle foto al momento dello scatto.

Perché la scocca che cambia colore

La scocca è stata creata in collaborazione con Nordic Design Studio. Non è mai uguale. Ogni smartphone ha un pattern diverso dagli altri. Il coloro Pearl Whote infatti è attraversato da componenti in fibra termocromica che iniziano a reagire sotto i 16°. Appena avvertono il freddo cominciano a variare verso una sfumatura blu.

FANPAGE | Una parete con tutti i back di Realme 14 Pro: sono tutte diverse

Le app pre-installate

Una volta aperto lo smartphone troverete subito una serie di app già installate. Ci sono i social principali, Netflix, Amazon, Spotify e poi ci sono una serie di app che, almeno per il momento, sono più popolari in Cina che in Italia come Temu o ReelShort, app di film brevi in verticale pensati per essere visti da smartphone.

Sulle app pre installate la sensibilità può cambiare. Sono una buona selezione per chi preferisce usare lo smartphone subito dopo averlo acceso senza troppi passaggi, chi preferisce invece curare ogni aspetto dello smartphone ha una cosa in più da fare quando lo apre.