Olimpiadi 2026, lanciate anche le FantaOlimpiadi: il gioco per i tifosi però ha un problema

Le FantaOlimpiadi sono il gioco dedicato alle Olimpiadi: è creato sulla linea del FantaSanremo e di altri Fantasy Game che stiamo vedendo nascere in questi anni. A qualche giorno dall’apertura dei giochi però il seguito non sembra altissimo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche le Olimpiadi di Milano – Cortina hanno il loro fantasygame: il FantaOlimpiadi. Il Fantacalcio ha ormai fatto proselitismo, tanto che negli ultimi anni il format è stato praticamente a tutto. Dopo il successo di altri giochi simili come il FantaSanremo, grazie al quale è possibile scalare le classifiche delle leghe grazie ai bonus e malus ottenuti dalla performance degli artisti del Festival, o il più macabro Fantamorto, che gioca sulla scomparsa di personaggi noti. Ah, se ve lo state chiedendo, le iscrizioni a FantaSanremo 2026 sono già aperte. I Giochi Olimpici italiani hanno il loro game che assegna punti in base ai risultati degli atleti che in queste settimane sono impegnati tra sci, curling, biathlon e pattini.

Un lancio faticoso: i numeri scarsi delle FantaOlimpiadi

Nonostante la pagina Instagram delle FantaOlimpiadi sia stata lanciata da giorni in collaborazione con l’account ufficiale di Milano Cortina 2026, il pubblico non sembra essersi scaldato più di tanto. Il profilo delle FantaOlimpiadi, infatti, ha collezionato poco più di 1.600 follower. Ancora meno su TikTok dove il profilo non è praticamente decollato, avendo ottenuto solamente 13 follower. Al 5 febbraio, le delegazioni create sul sito risultavano essere 14.500.

Come si gioca al FantaOlimpiadi

Eppure, FantaOlimpiadi sembra un gioco come gli altri. Con tanto di leghe, allenatori e tutto il resto. Ogni utente iscritto può creare una delegazione selezionando 5 fra i Paesi partecipanti. È obbligatorio schierare una delegazione di 5 nazioni e nominare portabandiera uno di loro, che verrà contrassegnato con la torcia olimpica. È possibile iscrivere le proprie delegazioni entro sabato 14 marzo 2026 alle ore 23.59, giorno della fine delle Paralimpiadi. I punti saranno calcolati dal giorno successivo alla creazione della delegazione.

È prevista una sessione di “mercato” extra dal 23 febbraio al 5 marzo in vista dei Giochi Paralimpici Invernali. Si potranno sostituire al massimo 3 Paesi della propria delegazione mantenendo la propria rosa di cinque. I bonus e i malus per ogni paese verranno attribuiti in base al seguente regolamento. L’assegnazione dei bonus e dei malus si applica ai Paesi a partire dalle ore 00:00 del 06 febbraio 2026 fino al termine delle premiazioni del 22 febbraio 2026 e a partire dalle ore 00:00 del 06 marzo 2026 fino al termine delle premiazioni del 15 marzo 2026.

I punti relativi a bonus e malus conquistati da singoli atleti o squadre saranno attribuiti al paese che essi rappresentano. I punti guadagnati per le medaglie d’oro del paese nominato portabandiera verranno raddoppiati. Vince chi, terminati i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, ha totalizzato il maggior numero di punti. Il regolamento potrà subire variazioni fino a giovedì 05 febbraio 2026 alle ore 23:59 e, qualora ce ne fosse bisogno, potrà essere soggetto a interpretazioni o chiarimenti anche durante i Giochi.