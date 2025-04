“Ogni cittadino può ricevere 2.700 euro al mese”: la truffa con il volto di Giorgia Meloni

video suggerito

Giorgia Meloni è uno dei volti preferiti dai truffatori che propongono finti investimenti sui social network. In questo caso hanno pubblicato una finta intervista in cui Meloni spiega di aver lanciato insieme al governo una piattaforma di investimenti. Non serve specificarlo ma ovviamente non c'è nulla di vero.

A cura di Valerio Berra

Lo schema è lo stesso. Come sempre però cambiano i volti, i messaggi e le piattaforme. Dopo un periodo in cui sembrava che gli annunci-truffa fossero scomparsi, o almeno ridotti, ora sembrano tornati sui social. Ne avevamo parlato con un approfondimento già nell'ottobre 2023. L’ultima truffa che ci è stata segnalata usa il volto di Giorgia Meloni. La scritta imita un titolo del Corriere della Sera: “L’intervista di Giorgia Meloni ha sconvolto l’intero Paese”. Non esattamente il torno del quotidiano. Una volta aperto il link troviamo una lunga intervista a Giorgia Meloni, fatta dal giornalista David Blevins, giornalista della versione statunitense di Sky News.

Nel finto articolo Giorgia Meloni spiega di essere riuscita ad aprire 4.000 posti su una piattaforma di investimenti dedicati ai cittadini italiana. Chiunque si iscrive potrà avere un reddito di 2.700 euro al mese investendo solo 250 euro. Offerta allettante, peccato che non ci sia nulla di vero. Una truffa del genere era già stata fatta anche con altri personaggi noti, a partire da Fabio Fazio.

Come funziona la truffa basata sul trading finanziario

Alla fine dell’articolo ci sono anche decine di commenti costruiti ad arte per sembrare presi da Facebook. Tutti, ovviamente, positivi. “Ho iniziato con 1.000 euro! Da un giorno all'altro si sono trasformati in 11.650 euro”. La piattaforma su cui viene richiesto di spostarsi si chiama Vita Jarnov, non c’è un link diretto ma solamente un form in cui si chiede di lasciare tutti i propri dati, a partire dal numero di telefono. Da qui poi il passaggio è abbastanza scontato.

Prima si viene a indirizzati a una pagina che sembra riprodurre una piattaforma di investimenti. Dentro ci sono le sigle di varie piattaforme, delle sigle di criptovalute e qualche indicazione generica. Appena arrivati sulla piattaforma chiama un call center che aiuta il cliente a completare tutti i passaggi. Come tutti gli altri casi analizzati da Fanpage nel corso degli ultimi mesi anche in questo caso vi sconsigliamo di scrivere il vostro numero e il vostro indirizzo. I soldi che vi vengono richiesti non verranno mai investiti, semplicemente resteranno a disposizione dei truffatori.

