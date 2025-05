video suggerito

“Zaini North Face a due euro”: come funziona la truffa dei finti sconti di Decthlon Lo schema è quello comune a molte altre truffe online, I criminali infatti usano la promessa di un premio per indurre gli utenti a iscriversi a piattaforme e acquisire informazioni senza il loro consenso. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno zaino di Decathlon a due euro? Nessuno sconto, solo l’esca dell'ennesima truffa. Su Facebook sono stati pubblicati post che promuovono articoli sportivi con prezzi scontati. Soprattutto zaini North Face. I prezzi online oscillano tra i 50 e i 100 euro, sui social i truffatori promettono di venderli a due. I post sono accompagnati da fotografie di scontrini e etichette, “non comprare uno zaino North Face se non conosci questa offerta. L’unica cosa che devi fare è andare su questo sito web e rispondere ad alcune semplici domande”, scrivono.

E infatti, l’obiettivo di queste truffe è ottenere i dati personali degli utenti, compresi quelli sensibili, a volte anche password o credenziali per accedere a conti correnti. Cliccando sul sito web compare un form da compilare: chi preme su invio cade nella trappola

Come funziona la truffa degli zaini North Face scontati

Non è il primo caso, poche settimane fa avevamo raccontato la truffa delle bici elettriche che segue uno schema simile. Sempre su Facebook infatti erano state sponsorizzate E-bike gratis, “sono in perfette condizioni, c’è solo qualche graffio”, spiegavano i post. Lo stesso copione è stato usato anche per i pacchi di Amazon rimasti invenduti.

Gli account che sponsorizzano i prodotti scontati sono tutti fake, hnno infatti vita breve, durano qualche giorno, giusto il tempo di condividere la truffa online. L’obiettivo è spingere i potenziali clienti a premere sul link, per farlo adottano strategie diverse. C’è chi scrive:

“Hо lаvоratо da Dесаthlоn pеr pіù dі seі аnnі е lа sеttіmаnа scоrsа mі hаnnо lіcеnzіаtа pеrché mі sоnо rіfіutаtа dі fаrе strаоrdіnаrі nеl mіо gіоrnо lіbеrо. E sаi unа cоsа? Chе vаdаnо аl dіаvоlо. I responsabili cі avevano dеttо dі nоn cоndіvіdеrе quеstа offеrtа per pоtеrnе approfittare sоlo lоro, mа ormаi nоn mі importa pіù niente. C’è unа scаppаtoіa dа Dесаthlоn chе tі pеrmеttе dі rіcеvеrе unо zаino Тhе Nоrth Fасе lаscіаndо sеmplіcеmеnte unа rеcеnsіоne e pаgаndo sоlo un pаio di еurо. Tі chіedоno gіustо quаlchе infоrmazіоne bаsе, e cоme rіngrаziamеnto tі mаndаno lo zаinо. Mеtto il link nеi commеntі. Vаi sul sіto prіma chе lo rіmuоvanо. Sо chе nоn tutti cаpirаnno, ma dopo come mi hаnno trаttаta, nоn pоtevо stаrmеne zіtta e fеrmа.”

Altri invece condividono l’ “offerta” sui social dopo averlo scoperto dalla sorella/amica/fidanzato che lavorano da Decathlon. Tutte storie inventate ad arte per convincere gli utenti a compilare il form

Lo schema è quello comune a molte altre truffe online: usare la promessa di un premio o una ricompensa in denaro per indurre gli utenti a iscriversi a piattaforme sconosciute per acquisire informazioni senza il loro consenso.

Cosa fare se si è vittime della truffa

“Se sembra una truffa, allora è una truffa”. È una delle regole più vecchie per muoversi su internet e anche in questo caso funziona. Il consiglio è di non fornire mai dati sensibili o compilare form dove chiedono di inserire informazioni riservate o dati della carta di credito o debito.

Sul fronte bancario, è importante attivare gli alert per ricevere notifiche istantanee su ogni movimento effettuato sul conto o tramite le carte. In questo modo si può essere avvertiti tempestivamente di eventuali attività sospette. Chi crede di essere vittima della truffa deve subito bloccare le carte di debito e credito e presentare denuncia alle autorità competenti.