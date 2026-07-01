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Down Unicredit, sito e app non funzionano oggi: problemi con accesso online e operazioni bancarie da mobile

Da questa mattina migliaia di utenti stanno segnalando continui malfunzionamenti ai servizi online di Unicredit. I clienti della banca non riescono ad accedere al sito né all’app. Le segnalazioni sono iniziate nel primo mattino in tutta Italia e sono in costante aumento.
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A cura di Niccolò De Rosa
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Oggi mercoledì 1 luglio i servizi online di Unicredit hanno smesso di funzionare. I clienti della banca non riescono ad accedere al sito né alle operazioni disponibili su app o al mobile banking. I problemi sono cominciati già nel primo mattino. Secondo il sito Downdetector i primi disservizi sono stati rilevati intorno alle 7:00 del mattino e le segnalazioni non hanno fatto che aumentare per le ore successive. Il picco è stato raggiunto intorno alle 10:15, con oltre 1.700 segnalazioni.

I problemi sembrano riguardare l'intero territorio nazionale. Il 57% degli utenti che hanno riscontrato il malfunzionamento non riesce ad accedere al proprio profilo sul sito Unicredit.it. Il 25%, invece, si trova impossibilitato ad utilizzare l'app su smartphone. L'11% dei clienti sta trovando difficoltà anche a portare a termini le proprie operazioni tramite i servizi mobile.

Al momento non sono ancora pervenute comunicazioni ufficiali sulla causa del problema. Adesso chi prova a entrare su sito o app si trova davanti a una schermata che avverte la presa in carico del problema da parte della banca e chiede scusa per il disagio. Questa mattina, invece, sia sul sito che sull'app compariva un errore 503 3 un alert che comunicava l'impossibilità di raggiungere il server.

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