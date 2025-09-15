Oggi arriva iOS 26: orario di uscita, novità e lista dei dispositivi compatibili per il nuovo aggiornamento
Oggi, 15 settembre 2025, è il giorno di iOS 26. Il nuovo sistema operativo di Apple arriva ufficialmente sugli iPhone compatibili, portando con sé novità che spaziano dal design alle funzioni di intelligenza artificiale. La conferma è arrivata direttamente da Cupertino, attraverso la pagina ufficiale Apple dedicata al software.
Un dettaglio che ha incuriosito molti utenti è proprio il nome: perché “iOS 26” e non “iOS 19”? La scelta non è casuale. Apple ha infatti deciso di abbandonare la numerazione tradizionale per allineare i nomi dei suoi sistemi operativi al calendario. Come ha spiegato Craig Federighi di Apple: "Sarà più facile per gli utenti ricordare a quale anno solare appartiene un determinato aggiornamento del sistema operativo. E poiché iOS 26 sarà ufficialmente rilasciato a settembre 2025 ma resterà il sistema in uso per gran parte del 2026, la numerazione è stata adeguata di conseguenza."
Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’uscita di oggi: dall’orario del rilascio alla lista completa dei dispositivi compatibili, fino alle novità più interessanti introdotte da iOS 26.
A che ora esce il nuovo iOS 26 per iPhone
Il rilascio globale di iOs 26 è previsto per oggi, 15 settembre, 2025 intorno alle 10:00 Pacific Time (PT), che corrisponde alle 19:00, ora italiana. In quella fascia oraria conviene iniziare a controllare la sezione Aggiornamento software del proprio iPhone.
Per chi sarà disponibile iOS 26: la lista completa dei dispositivi compatibili
Ecco la lista ufficiale dei dispositivi iPhone che potranno installare iOS 26, secondo Apple.
Dispositivi compatibili:
- iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 16e, 16 e 16 Plus, iPhone 16 Pro, 16 Pro Max
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
- iPhone SE (2ª generazione) e successive
Non tutte le novità saranno però accessibili su ogni modello: le funzioni più avanzate legate ad Apple Intelligence resteranno riservate agli iPhone 15 Pro e alla nuova serie iPhone 16.
Come aggiornare l’iPhone e scaricare il nuovo sistema operativo iOS 26
Ecco i passaggi ufficiali da seguire per aggiornare il proprio iPhone:
- Verificare che il dispositivo sia nella lista compatibile.
- Assicurarsi che l’iPhone sia connesso a una rete Wi-Fi stabile.
- Verificare che la batteria sia ben carica, o collegare il dispositivo all’alimentazione.
- Liberare spazio sufficiente sul dispositivo, dato che un aggiornamento di sistema può richiedere diverso spazio libero.
- Andare in Impostazioni → Generali → Aggiornamento Software (Settings → General → Software Update).
- Se disponibile, toccare “Scarica e installa” (Download and Install).
- Accettare eventuali termini, attendere che il dispositivo scarichi l’aggiornamento e lo installi; l’iPhone si riavvierà durante il processo.
Cosa cambia con iOS 26: le principali novità dell’ultimo aggiornamento di Apple
La prima novità che salta all’occhio è Liquid Glass, un restyling grafico che trasforma l’interfaccia con effetti traslucidi e giochi di luce che ricordano il vetro. L’esperienza complessiva appare più fluida e uniforme, con un design che dà l’impressione di un iPhone “nuovo” anche su modelli meno recenti.
La vera novità dell’aggiornamento però è Apple Intelligence. Dopo il debutto dello scorso anno, l’assistente intelligente fa un passo avanti: dalla traduzione in tempo reale di testi e conversazioni audio direttamente in Messaggi o FaceTime, fino alla capacità di analizzare ciò che compare sullo schermo e proporre azioni contestuali, grazie alla nuova funzione di Visual Intelligence.
Anche le app più usate vengono aggiornate. Messaggi guadagna funzioni per rendere le chat più dinamiche: dagli sfondi personalizzati ai sondaggi nei gruppi, utili soprattutto nelle conversazioni collettive. Su chiamate e FaceTime, invece sono stati integrati strumenti di filtro più intelligenti, pensati per bloccare le chiamate indesiderate.
Per chi usa l’iPhone in auto, CarPlay diventa più interattivo: le informazioni sulle attività in corso vengono mostrate in modo più chiaro, mentre le risposte rapide ai messaggi con i cosiddetti Tapbacks rendono l’esperienza più sicura.
Non mancano ritocchi nelle app di sistema: Mappe, Wallet e Apple Music sfruttano ora l’intelligenza artificiale per diventare più proattive, con suggerimenti mirati e strumenti che rendono più semplice e immediato l’uso quotidiano delle funzioni. Tra le novità c’è anche Spatial Scene, una modalità che permette di dare profondità alle immagini bidimensionali per renderle più immersive.