Non saremo più costretti a leggere tutti i messaggi su WhatsApp: la nuova funzione Invece di aprire o selezionare manualmente ogni chat per contrassegnarla come letta, gli utenti potranno cancellare tutti i messaggi non letti in una volta. L’opzione è già presente su WhatsApp per iOS da anni, ora sarà disponibile anche per i dispositivi Android. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Basterà schiacciare un pulsante per cancellare tutti i messaggi non letti. L'ultima funzionalità in arrivo su WhatsApp è stata annunciata dal blog specializzato WaBetaInfo. "Grazie all'ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.24.18.11, disponibile sul Google Play Store, abbiamo scoperto che l'app di messaggistica sta lavorando a una funzionalità per contrassegnare rapidamente tutte le chat come lette!", spiegano.

L'opzione verrà aggiunta al menu di overflow all'interno dell'elenco delle chat, consentendo agli utenti di cancellare facilmente le chat non lette schiacciando semplicemente il pulsante. La nuova funzionalità di WhatsApp è già in fase di test, è apparsa infatti nell'ultima versione per Android. Non c'è ancora però una data ufficiale per il lancio della nuova funzione. Questa funzionalità in realtà è presente su WhatsApp per iOS da anni, ora sarà disponibile anche per i dispositivi Android.

A cosa serve la nuova funzionalità

Come spiega WaBetaInfo "questa nuova scorciatoia può finalmente aiutare gli utenti a gestire le loro chat con facilità e a mantenere un'interfaccia ordinata, in particolare quando hanno diverse chat non lette che si accumulano" Invece di aprire o selezionare manualmente ogni chat per contrassegnarla come letta, gli utenti potranno cancellare tutti i messaggi non letti in una volta, "risparmiando tempo ed evitando la necessità di eseguire azioni ripetitive su più chat."

"Sebbene questa funzionalità sia disponibile su WhatsApp per iOS da anni, sembra che WhatsApp stia finalmente portando la stessa opzione all'app Android per migliorare la praticità dell'utente e garantire un'esperienza coerente su diverse piattaforme", sottolinea il blog.

Le nuove funzionalità in arrivo

Non solo il pulsante per i messaggi non letti. WhatsApp sta anche sviluppando un nuova funzionalità per bloccare automaticamente i messaggi da mittenti sconosciuti. Un modo per proteggere gli utenti dai messaggi di phishing, sempre più truffatori stanno usando WhatsApp per far cadere nella trappola gli utenti e spingerli a premere su link contraffatti o a scaricare malware.

Meta è anche a lavoro per implementare le reaction rapide sull'app di messaggistica. Con la nuova funzione basterà toccare due volte un messaggio per aggiungere automaticamente un cuore. All'inizio sarà possibile interagire solo con un cuore che comparirà nell'angolo in basso a destra, potrebbero però essere aggiunte a breve anche nuove emoji personalizzate di default per le reaction rapide.