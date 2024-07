video suggerito

Su WhatsApp arrivano le reaction rapide: cos’è il doppio tap e come si usa la nuova funzione Con la nuova funzione basterà toccare due volte un messaggio per aggiungere automaticamente un cuore. La reazione può essere applicata anche a Gif, immagini e video. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Basterà un doppio tocco. WhatsApp da tempo sta lavorando per velocizzare le comunicazioni sull'app di messaggistica, e le reaction rapide seguono questa linea. Come succede già su Instagram, gli utenti potranno rispondere con un cuore semplicemente toccando due volte di fila lo schermo. Come spiega il portale WABetaInfo: "Questa funzionalità migliora l'interazione consentendo agli utenti di reagire rapidamente a foto, video e Gif direttamente dalla schermata del visualizzatore multimediale". La novità è in fase di test, ed è disponibile solo nella versione beta di WhatsApp 2.24.16.7 per Android. Potrebbe comparire a breve anche sui sistemi iOs. All'inizio sarà possibile interagire solo con un cuore che comparirà nell'angolo in basso a destra, potrebbero però essere aggiunte a breve anche nuove emoji personalizzate di default per le reaction rapide.

Come funzionano le reaction rapide

Ora per reagire a un messaggio su WhatsApp è necessario tenere premuto il testo e poi selezionare l'emoji dal menu. Con la nuova funzione basterà toccare due volte un messaggio per aggiungere automaticamente un cuore. La reazione può essere applicata anche a Gif, immagini e video. "La nuova funzionalità offre un modo più efficiente per esprimere emozioni tramite emoji e rispondere ai contenuti multimediali senza dover tornare alla visualizzazione della chat", spiega WABetaIndfo. "Sembra che WhatsApp sia ora concentrata sullo sviluppo di strumenti aggiuntivi per rendere più veloce la reazione degli utenti ai messaggi."

I problemi possibili della nuova funzionalità

L'obiettivo delle reaction rapide è rendere più immediata e intuitiva la comunicazione. La nuova funzionalità potrebbe però anche causare qualche inconveniente. "È importante notare che un'opzione per disattivare questa funzione non è attualmente pianificata e comprendiamo che potrebbe causare inconvenienti ad alcuni utenti che potrebbero reagire accidentalmente a vecchi messaggi mentre scorrono la cronologia della chat", spiega WaBetaInfo. Nonostante la nuova funzione reaction rapide, gli utenti potranno ancora scegliere emoji diverse dal cuore premendo sul messaggio e scegliendo l'icona che preferiscono dal menu.