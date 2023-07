Nessuna valigia per i voli verso il Giappone, gli abiti si noleggiano sul posto: come prenotarli L’obiettivo del progetto Any Wear, Anywhere è creare flussi sostenibili di persone e di canali di vendita e distribuzione. Affittando i vestiti per le vacanze si sfrutta l’economia circolare e si riducono le emissioni di anidride carbonica.

A cura di Elisabetta Rosso

Se la meta è il Giappone puoi anche non fare le valige. Il nuovo servizio lanciato da Japan Airlines e Sumitomo Corporation si chiama "Any Wear, Anywhere", e tutto sta nel gioco di parole. I clienti della compagnai aerea infatti potranno noleggiare un pacco di vestiti prima di prendere il volo, che verranno poi recapitati nell'hotel o nell'AirBnB dove soggiorneranno. L'obiettivo è eliminare le valige, dai bagagli a mano a quelli da stiva. Una scelta non solo comoda ma anche sostenibile, come ha spiegato Japan Airlains. Gli abiti in affitto infatti verranno prelevati dalle pile di vestiti in eccesso che rimangono invenduti, un modo per ridurre gli sprechi e sfruttare l'economia circolare. Non solo. La compagnia ha anche spiegato che i clienti lasciando a casa 10 chili di bagagli ridurranno le loro emissioni di anidride carbonica di 7,5 chili. Per mettere nero su bianco i risultati Japan Airlines calcolerà per ogni viaggio le emissioni ridotte grazie al nuovo sistema "Any Wear, Anywher". Il periodo di prova andrà dal 5 luglio 2023 al 31 agosto 2024.

I viaggiatori potranno scegliere il loro stile a seconda del viaggio, la compagnia propone infatti diversi pacchetti: smart, smart casual e misto. Ci sono anche le taglie, divise in piccole, medie e grandi. Un set costa tra i ¥ 4.000 a ¥ 7.000, in euro oscilla tra i 25 e i 44, e si possono noleggiare otto cambi d'abito per un massimo di due settimane. Tutti i passaggi, dall'approvvigionamento, alla lavanderia, fino alla consegna si possono monitorare online sul sistema di prenotazione.

Il servizio Any Wear, Anywher

Il Gruppo JAL sta lavorando per creare una "società sicura e protetta e un futuro sostenibile". L'obiettivo del progetto è "risolvere problemi sociali e creare flussi sostenibili di persone" e canali di vendita e distribuzione. “Con sempre più persone che volano di nuovo dopo la pandemia di COVID-19 e con la recente enfasi sulla sostenibilità, vogliamo dare una chance al movimento che sta crescendo in tutto il mondo per promuovere il turismo più vicino all'ambiente. I viaggiatori desiderano sempre più fare scelte più sostenibili, ma mancano ancora di opzioni sufficienti", ha scritto JAL in una nota. “Il concetto del Servizio è quindi quello di fornire un'esperienza di viaggio con il minimo bagaglio offrendo il noleggio di abbigliamento a destinazione, creando così valore ambientale.”

I noleggi saranno gestiti dalla Sumitomo Corporation, che recupererà, e consegnerà gli abiti. JAL ha spiegato che per promuovere i suoi obiettivi di sostenibilità, gli articoli saranno "ottenuti da stock in eccesso di abbigliamento e abbigliamento usato, promuovendo così il concetto di economia circolare".

Come prenotare gli abiti a noleggio

Il sito per prenotare gli abiti a noleggio, Anywearanywhere.store, spiega nel dettaglio i passaggi per scegliere e ricevere i set di vestiti da viaggio. Una volta entrati sul portale si può selezionare in base alla stagione gli abiti più adatti, a quel punto sarà necessario inserire il numero di prenotazione del volo su Japan Airlines, la data di ritiro e di consegna degli abiti, e il luogo dove spedirli. Sul sito si legge anche che le prenotazioni devono essere effettuate almeno un mese prima dalla data di partenza.