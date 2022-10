Nella pausa dell’NBA il campo viene pulito dai robot, il pubblico è incredulo I mop automatici sono stati accolti con entusiasmo su Twitter: “il futuro è oggi”, scrivono gli utenti.

È come se avessero trascinato Fantasia 2000 su un campo da basket. Siamo in Giappone e nel mezzo di una partita tra i Washington Wizards e i Golden State Warriors enormi spazzoloni cominciano a pulire il campo. Da soli.

I Mop robotici completamente automatizzati hanno sfilato attraversando il parquet della Saitama Super Arena in sincrono. Intorno, il pubblico applaude, fa video, foto e intanto gli inservienti ballano a bordo campo. Sui social network vengono raccolti i video che immortalano la scena. C’è chi twitta “Il futuro è oggi”, chi invece recupera ogni riferimento al mondo magico e fantastico. Per esempio la cucina stregata in "La spada nella roccia", quando le pentole prendono vita e ostacolano le guardie del castello. O la scena de "La Bella e la bestia", quando scopini e lampadari decidono di tirare a lucido la reggia. Tantissimi, poi, i riferimenti a Harry Potter. Lo stupore domina tra i commenti. Non solo una sfilata, i mop robotici si sono anche esibiti in una danza collettiva in mezzo al campo insieme ai ballerini.

L’automatic Mop è stato realizzato da Nissan, sponsor della gara. In realtà, andando oltre allo sgomento del pubblico, il meccanismo che ha “animato” gli spazzoloni esiste già. La casa automobilistica giapponese infatti da tempo, un po’ come tutti, sta lavorando sulla guida autonoma. È molto probabile che abbia traslato le competenze tecniche dall’auto allo spazzolone. Ed ecco svelata la magia.

Alla fine i Golden State Warriors hanno trionfato: 104-95. Una grande prestazione di Steph Curry e Klay Thompson, che è stata inevitabilmente oscurata dalle performance dei mop robotici. Una partita importante, non solo per gli spazzoloni magici. È stata la prima volta, dall’inizio della pandemia che due squadre del miglior campionato di basket al mondo hanno giocato all'estero. E il Giappone li ha accolti con gli effetti speciali.