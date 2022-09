Nel 2021 i creator di OnlyFans hanno guadagnato quasi 4 miliardi di dollari La società nel 2021 è cresciuta del 160% e il numero di performer sulla piattaforma è aumentato del 34%

A cura di Elisabetta Rosso

Nel 2021 OnlyFans è diventato grande. Nell'arco di 12 mesi è cresciuto del 160 per cento, arrivando a 932 milioni di dollari. La società ha registrato un utile ante imposte di 433 milioni (rispetto ai 61 del 2020). La sua maggiore crescita annuale dei profitti. I creatori di Only Fans hanno guadagnato 3,86 miliardi di dollari nel 2021, con un aumento del 115% rispetto all'anno precedente. Il numero di performer sulla piattaforma è aumentato del 34% lo scorso anno, a 2,16 milioni, mentre il numero di utenti OnlyFans è cresciuto del 128% a 188 milioni.

Come nasce la piattaforma

OnlyFans è stato fondato nel 2016 ma è nel 2020 che ha cominciato a crescere davvero. Nasce come sito web per creatori: i followers possono iscriversi, pagare una tariffa mensile, e guardare clip o foto. Nel 2018 Megan Barton Hanson, una concorrente del reality show Love Island, pubblica un video di nudo sulla piattaforma. Si aprono le porte per i sex workers. C’è la pandemia, il mondo è chiuso in casa, e tutti si spostano oltre uno schermo, anche il mondo delle performance sessunali. Raddoppia il numero degli account, degli abbonamenti, dei contenuti. Il sito di social media diventa una casa per i creatori che vendono contenuti sessualmente espliciti e interagiscono privatamente con i follower.

La piattaforma funziona. Fornisce un feed di immagini e video, come Instagram, TikTok, ma tutto è coperto da un paywall e non c’è quasi nessuna limitazione sui contenuti espliciti. Paga regolarmente, protegge i contenuti, nessuno può rubare o ricondividere il lavoro degli utenti. I creator possono avere un contatto diretto con i clienti, ed è più sicuro, lo schermo protegge i sex workers da eventuali abusi e violenze.

La corsa all'oro

"Il nostro primo approccio alla creazione della piattaforma di social media più sicura al mondo ha spinto Only Fans a un 2021 da record", ha sottolineato Amrapali "Ami" Gan, CEO di OnlyFans. "Stiamo aiutando i creator a monetizzare i loro contenuti e ad avere un controllo reale su di essi". Non solo, gli stipendi sono alti. Secondo il servizio di ricerca Statista, nel 2021, il modello e personaggio televisivo Blac Chyna è stato il creatore più redditizio di OnlyFans, guadagnando circa 20 milioni di dollari al mese. Su Uber e Airbnb si guadagna in modo lineare, Onlyfans è moltiplicativo. Puoi guidare un'auto alla volta, affittare solo una casa, non esiste invece un limite massimo per il numero di persone disposte a pagare per guardare un contenuto. Ed è diventata una corsa all’oro.

Il lato oscuro della piattaforma

C'è anche un lato oscuro. Un’inchiesta della Bbc spiega come spesso i creator con meno follower pubblichino annunci in cui offrono prestazioni sessuali complete, sfuggendo quindi alle restrizioni della piattaforma. Spesso vengono offerti concorsi per incontrare e avere rapporti sessuali con i fan per far crescere le proprie tariffe. Non solo, nei casi più gravi gli utenti minacciano i creator, e il sito non è immune dal riciclo di materiale pedopornografico. La deputata statunitense Ann Wagner nel 2021 ha fatto pressione sul Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per indagare su Only Fans. Ci sono state infatti molte segnalazioni da parte delle forze dell’ordine per la sicurezza dei bambini e dei minori che vengono venduti sul sito.

Il futuro di OnlyFans

OnlyFans cresce perché possiede determinate caratteristiche che la rendono appetibile sul mercato, e non solo nell’ambito dei sex workers. E già si guarda oltre. Amrapali Gan ha infatti comunicato l’intenzione di promuovere il marchio "al di fuori dei verticali tradizionali", promuovendo OFTV, il suo servizio di streaming gratuito che esclude la pornografia. Non solo, OnlyFans opera su un modello di crescita trasferibile ad altri settori e discipline. Si pensi alla musica, all’arte, alle attività performative. Un segnale c’è già. Sulla piattaforma ci sono, oltre al materiale pornografico, cabaret, letture dei tarocchi, DJing, giochi e altro ancora. I sex workers potrebbero essere la miccia per una rivoluzione più grande, quella che OnlyFans voleva fare all’inizio, e che proprio i sex workers hanno oscurato.