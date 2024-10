Mike, il content creator che si è buttato nell’uragano Milton: “Gli utenti vogliono vedere queste cose” Mike ha trasmesso da Tampa Bay per un’ora raggiungendo 60.000 visualizzazioni sulla piattaforma di streaming Kick. Diversi utenti hanno criticato la sfida di Mike, “sta rischiando la sua vita per avere dei clik”, hanno scritto tra i commenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

162 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mike Smalls Jr ha ha preso un materasso gonfiabile, un ombrello, una scatola di ramen ed è andato incontro all'uragano Milton. Ha camminato in mezzo ai venti violenti di Tampa, in Florida, mentre la popolazione, sotto ordine di evacuazione, correva dal lato opposto. Mike è un content creator e quando il 9 ottobre ha fatto partire la sua diretta streaming su KiK, ha promesso ai suoi fan che se avesse raggiunto 10.000 visualizzazioni si sarebbe lanciato con il suo materassino gonfiabile in mezzo all'uragano.

Il mondo del videoblogger è fatto anche di sfide estreme. Da tempo, dai primi video amatoriali su YouTube, i cretator cercano di attirare nuovi fan laniciandosi da grattacieli, buttandosi nelle vasche con gli squali, o mangiando venticinque hamburger.

Le live streaming sono diventate il formato perfetto per i contenuti estremi. Sono infatti in tempo reale e, soprattutto, un modo redditizio per i creator che vogliono fare soldi facili.

Perché il video di Mike è un problema

Mike ha raggiunto le 10.000 visualizzazioni e si è buttato, "poi il vento ha iniziato a salire e non sapevo come nuotare… così ho dovuto afferrare l’albero”, ha spiegato ai suoi fan. L'area infatti era sotto ordine di evacuazione, tutti i residenti erano stati avvisati dalle autorità, e avevano abbandonato l'area per la loro sicurezza.

Mike ha trasmesso da Tampa Bay per un'ora raggiungendo 60.000 visualizzazioni sulla piattaforma di streaming Kick, il suo video, come spiega Bbc, è stato visto da milioni di utenti, è stato anche ricondiviso su altre piattaforme. Diversi utenti hanno criticato la sfida di Mike, "sta rischiando la sua vita per avere dei clik", hanno scritto tra i commenti.

Non solo la sua. Come ha spiegato il dipartimento di polizia di Tampa: “Ignorare gli ordini di evacuazione obbligatori mette a rischio la vita. Quando gli individui ignorano questi avvertimenti, non solo mettono a repentaglio la propria sicurezza, ma creano anche ulteriori sfide per i primi soccorritori che lavorano instancabilmente per salvare vite umane. Mettersi intenzionalmente in pericolo potrebbe deviare le risorse critiche e ritardare le operazioni di salvataggio vitali per gli altri."

Non era la prima volta per Mike Smalls Jr

Le livestreaming sono un lavoro a tempo pieno per Mike. E infatti l'ultimo video in mezzo all'uragano Milton non era il primo. Aveva già fatto esplodere fuochi d'artificio in camera da letto e aveva lanciato una diretta streaming in mezzo all'uragano Helene. Si è filmato, in una live streaming di 5 ore, mentre reggeva la sua tenda in un sottopasso, dicendo che stava “cercando a sopravvivere all’uragano. Perché? Per intrattenere la gente”.

"L'obiettivo era prendere belle clip", ha spiegato, "agli utenti piace vedere un po' di cose rischiose". Mike non è stato l'unico a sfidare l'uragano Milton. Anche altri creator, come ha raccontato Bbc, hanno trasmesso live streaming durante l'uragano Milton.

Quando ha guadagnato dalla live streaming

“Il mio lavoro è solo quello di intrattenere e pensare a cose creative per i miei utenti. E se le persone vogliono, sai, se sono ispirate da quello che faccio, lo rispetto", ha detto, aggiungendo che bisogna valutare e "fare le cose in base al tuo livello di rischio".

Piattaforme come Kick offrono incentivi ai creator con un numero alto di visualizzazioni, non solo si possono anche accettare donazioni dagli utenti che apprezzano la live streaming. Mike non ha specificato quanti soldi ha guadagnato durante la diretta dell'uragano Milton, ha spiegato che le metriche variano da streamer a streamer, alcuni guadagnano 300 o 400 dollari all'ora. Ha poi aggiunto: "L'ultimo video ha fatto abbastanza, da pagare alcune bollette di casa".