Nicholas sparisce per due anni e torna con 113 kg in meno: "È il più grande esperimento sociale" Nicholas Perry, 32 anni, ha oltre 4 milioni di follower su YouTube. È un dei volti più noti della piattaforma, soprattutto per il suo percorso. Ha iniziato a caricare video nel 2014 parlando di dieta vegana e mostrando le sue doti con il violino. Negli anni è diventato virale con le muckbang, sfide in cui mangiava davanti alla camera enormi quantità di cibo. Una pratica che negli anni ha compromesso la sua salute.

A cura di Valerio Berra

Maglietta rossa, maschera da panda, voce profonda. L’ultimo video pubblicato da Nicholas Perry è forse uno dei più sorprendenti di tutta la storia di YouTube. Nicholas, 32 anni, è conosciuto come Nikocado Avocado, un creator che ha conquistato oltre 4 milioni di iscritti a colpi di video. I più virali si basavano tutti sullo stesso format: le muckbang, enormi abbuffate di cibo riprese davanti alla camera. Per intenderci, lo stesso di Youtubo anche io. Un format che nel corso degli anni lo ha portato ad aumentare di peso e avere problemi di salute.

Uno dei suoi video più virali è un contenuto lungo quasi un’ora in cui mangia una quantità difficile da calcolare di noodle riempiti di colorante blu. Il video è stato pubblicato nel dicembre 2021 e al momento ha quasi 19 milioni di visualizzazioni. Nel suo nuovo video Nicholas mostra di aver perso circa 113 Kg. Una trasformazione che lo ha riportato all’aspetto che aveva nel 2014, quando aveva appena iniziato a fare video su YouTube. Dietro questa perdita di peso, avvenuta in circa due anni, c’è però qualcosa di molto più complesso.

La storia di Nikocado e la corsa per i like

Nikocado Avocado non ha cominciato dai video di abbuffate. I suoi primi passi su YouTube nel 2014 sono cominciati su altri temi. Nikocado ha iniziato a pubblicare contenuti sul dieta vegana e sul violino. Quando si è presentato su YouTube diceva che il suo sogno era quello di diventare un musicista professionista. Poi sono iniziati i video delle abbuffate. Erano altri tempi, probabilmente contenuti del genere oggi non sarebbero premiati dall’algoritmo.

Negli anni i video muckbang sono diventati sempre più esagerati. I cibi più unti, le quantità più grandi e le reazioni più esasperate. La sua trasformazione è stata evidente e su questo cambiamento Nikocado ha iniziato a pubblicare altri contenuti. Si è mostrato allacciato a un respiratore, mentre era sul letto di un ospedale o mentre si muoveva in giardino con uno scooter motorizzato.

Nicholas è diventato un simbolo. Le clip del suo prima e dopo sono diventate l’esempio di cosa una persona può essere disposta a fare per ottenere qualche like in più sui social network. In un video è lui stesso che piange davanti al pubblico dicendo: “Odio la mia vita. Ormai creo contenuti per persone che non mi amano”.

La trasformazione e i due anni di silenzio

Prima di questo video, l’ultimo contenuto pubblicato sul canale di Nikocado Avocado risaliva al 6 febbraio 2024. Qui Nicholas recita il suo solito personaggio. Reazioni esagerate, ricette che violano qualsiasi principio di una dieta equilibrata e una quantità enorme di noodle con salsa rosso fuoco divorati a favore di camera. Ora Nicholas spiega che quel video risale a molto prima.

Il creator ha spiegato di aver tenuto segreto il suo percorso di perdita di peso per due anni. Nel frattempo ha voluto continuare a caricare vecchi video, guardando i commenti degli utenti che intanto lo prendevano in giro: “Mi sono rasato la testa in modo che le persone non potessero riconoscermi in pubblico. Per due anni ho pubblicato solo video vecchi, modificandoli per farli sembrare recenti. È stato il più grande esperimento sociale della mia vita”.

Certo. Quello che non è chiaro è il futuro del suo canale. Dopo aver rivelato il suo nuovo volto e il suo percorso di trasformazione Nicholas ricomincia con il solito format. Mangia di nuovo un enorme piatto di noodle a favore di camera. Questa volta sembra almeno che le porzioni siano più contenute.

Il video di Nikocado Avocado