L’ultimo aggiornamento di Fortnite porta tornado e tempeste di fulmini Due fenomeni atmosferici incredibilmente pericolosi ma anche vantaggiosi per i giocatori e le giocatrici del battle royale di Epic Games. Di seguito i dettagli.

A cura di Lorena Rao

Con l'ultimo aggiornamento, l'isola di Fortnite diventa un luogo in balia della natura, dominato da tornado e tempeste di fulmini. Due fenomeni atmosferici incredibilmente pericolosi ma anche vantaggiosi per i giocatori e le giocatrici del battle royale di Epic Games. Partendo dai tornado, una volta apparsi sono capaci di distruggere qualsiasi terreno lungo il loro cammino, che sia popolato da case, alberi o edifici. Nulla può sfuggire alla loro forza distruttiva. Tuttavia, nel malaugurato caso di finirci dentro, non è detta l'ultima parola. Una volta catturati dal ciclone, sarà possibile sfruttare la sua potenza per farsi scagliare in alto nel cielo e cadere in un punto casuale della mappa in lontananza. È addirittura possibile saltare fuori dai tornado e tornare con i piedi per terra. In breve, una possibilità di salvezza c'è.

Decisamente più pericolosi sono i fulmini delle tempeste: le saette cadono in modo casuale, anche se prediligono zone con specchi d'acqua o alture. Sono anche in grado di dare inizio a incendi, nel caso in cui centrino oggetti o terreni infiammabili. Come insegna madre natura, però, i fulmini difficilmente colpiscono due volte lo stesso punto. Ciò non toglie il rischio di finire vittima di una scarica elettrica proveniente dal cielo. Cosa succede in questi casi? Quando un fulmine cade sull'utente, quest'ultimo riceverà una piccola quantità di danni ma al contempo otterrà un aumento temporaneo della velocità.

Al di là dei pericoli di vento e fulmini, l'ultimo aggiornamento porta con sé il ritorno della pistola lanciarazzi, che può essere trovata all'interno dei forzieri, nascosta per terra o tra i rifornimenti. Un nuovo insieme di contenuti per Fortnite, che al momento si trova nel pieno della stagione 1 del Capitolo 3, chiamata Sottosopra. Iniziata a dicembre scorso, la season corrente dovrebbe durare fino a marzo 2022, ma non vi sono ancora comunicazioni ufficiali in tal senso.