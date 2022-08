L’iPhone 14 potrebbe essere presentato il 7 settembre Secondo Bloomberg, durante il grosso evento di settembre il colosso di Cupertino mostrerà iPhone 14 modello base, Pro e Max. Spazio anche per Apple Watch Serie 8.

A cura di Lorena Rao

Il prossimo 7 settembre, Apple presenterà al pubblico la nuova serie di iPhone 14. Non è una dichiarazione ufficiale: a dare questa anticipazione è il solito Mark Gurman di Bloomberg. Secondo le fonti scovate dal giornalista, durante il grosso evento di settembre il colosso di Cupertino mostrerà iPhone 14 modello base, Pro e Max. Il loro lancio sul mercato è previsto per il prossimo 16 settembre. Secondo diversi analisti, saranno disponibili a un prezzo maggiorato rispetto ai modelli precedenti.

Ciò deriva da due motivazioni: la nuova serie di iPhone si basa sul sistema operativo iOS 16, che porta con sé una serie di migliorie e possibilità di personalizzazioni di app, widget, blocco schermo e molto altro. Un vero e proprio upgrade tecnologico che implica un aumento del prezzo di listino. La seconda motivazione è legata all'attuale situazione geopolitica ed economica, che rende difficile il reperimento di risorse per la produzione di massa di dispositivi elettronici. Negli scorsi mesi, Apple ha dovuto affrontare la sospensione della produzione dei suoi dispositivi in Cina, a causa del lockdown imposto a Zhengzhou, che è il più grande stabilimento di assemblaggio di iPhone del mondo, e a Shenzen. Per tale ragione, il colosso di Cupertino è interessato ad estendere la produzione in Vietnam, in modo da essere meno dipendente dagli stabilimenti cinesi.

L'evento di Apple del 7 settembre 2022 non sarà dedicato esclusivamente agli iPhone. In base a quanto riportato da Gurman, ci sarà spazio anche per Apple Watch Serie 8, i cui modelli appartenenti alla fascia più alta avranno un display migliorato. Aspettative pure per alcune nuove funzioni vociferate negli scorsi mesi, come la possibilità di misurare la temperatura corporea direttamente con lo smartwatch. Per quanto Gurman sia una voce attendibile del settore tecnologico, occorre aspettare ancora alcune settimane per vedere questi rumor confermati e avere un'idea più chiara sul futuro di Apple.