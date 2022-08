Cosa presenterà Apple (oltre all’iPhone 14) durante il keynote del 7 settembre Apple presenterà l’iPhone 14 il prossimo 7 settembre, ma l’evento non vedrà solo l’annuncio del nuovo smartphone della mela: ecco tutto quello che ci aspettiamo dal keynote.

A cura di Marco Paretti

Ci siamo: anche quest'anno è arrivato il momento di scoprire la nuova gamma di iPhone con il tradizionale keynote di Apple previsto per il 7 settembre. Il vero protagonista di questa presentazione sarà ovviamente lui: l'iPhone 14 che quest'anno dovrebbe vedere le migliorie principali nei suoi modelli di punta, cioè il Pro e Pro Max. Ma non di solo iPhone sarà composto il keynote, anzi. Ecco quindi tutto quello che ci aspettiamo dalla presentazione del 7 settembre.

iPhone 14

Quest'anno a rubare la scena della presentazione dei nuovi iPhone saranno i modelli 14 Pro e 14 Pro Max, cioè la fascia alta dell'offerta della mela in campo smartphone. Secondo le indiscrezioni, solamente questi modelli saranno aggiornati al nuovo processore A16 e supporteranno funzioni come l'always-on display (cioè lo schermo mostrerà sempre alcune informazioni anche quando bloccato) e faranno sparire il notch in favore di ritagli più piccoli per camera frontale e sensori. A completare il tutto una fotocamera posteriore da 48 megapixel con sensore più grande, un elemento che conferma l'approccio foto/video di questi modelli di fascia alta. Per quanto riguarda l'iPhone 14 "classico", invece, dovrebbe montare l'attuale processore A15 ma godere di uno schermo più grande da 6,7 pollici. Tutti i modelli dovrebbero montare una lente frontale migliorata con autofocus. Non ci siamo dimenticati dell'iPhone 14 Mini: quest'anno con molta probabilità non ci sarà.

Apple Watch Serie 8

Come da tradizione, insieme agli iPhone arriveranno anche i nuovi modelli di Apple Watch. La linea principale proseguirà con l'introduzione del Serie 8, che monterà il nuovo processore S8 ma non rappresenterà una enorme rivoluzione per la linea. Una novità molto attesa è il sensore per la temperature corporea che consentirà allo smartwatch di notificarci quando abbiamo la febbre. Insieme al Serie 8, Apple annuncerà anche il nuovo modello SE, che sostituirà l'Apple Watch Serie 3 e monterà il processore S8, e un nuovo Apple Watch "Pro", dedicato agli atleti di sport estremi e caratterizzato da uno schermo di quasi 2 pollici.

AirPods Pro

Le AirPods Pro non vengono aggiornate dal loro lancio avvenuto nel 2019, quindi sul palco del keynote di settembre potremmo vedere qualche novità anche dal punto di vista audio. Il secondo modello di auricolari con cancellazione del rumore dovrebbero cambiare design per somigliare alle Beats Fit Pro, cosa che gli farebbe abbandonare il classico "gambo" in favore di una migliore vestibilità. Potrebbero essere dotate di sensori dedicati al fitness e supportare l'audio lossless, ma anche di un nuovo case dotato di piccolo altoparlante in grado di emettere un suono quando cerchiamo gli auricolari attraverso l'app Dov'è.