Lego lancia la prima collaborazione ufficiale con One Piece: tutti i dettagli sui nuovi set Un teaser con un cappello di paglia per annunciare il lancio di nuovi set di mattoncini LEGO a tema One Piece in collaborazione con Netflix. Le nuove proposte di set si baseranno infatti sulla serie tv live-action del colosso dello streaming ispirata all'opera di Eiichiro Oda.

A cura di Lorena Rao

Annuncio a sorpresa da parte di LEGO. La nota casa danese accoglierà presto dei set di mattoncini a tema One Piece. La base però non sarà il manga di Eiichiro Oda, né la serie anime ad esso ispirato, bensì la serie tv live-action di Netflix debuttata nel 2023. “Abbiamo unito le forze con i nostri amici di Netflix per portare il mondo di One Piece nell’universo dei mattoncini LEGO!”, riporta il sito ufficiale. “Unisciti a noi mentre navighiamo nei mari della creatività e dell'avventura, catturando lo spirito della ciurma di Cappello di Paglia in ogni costruzione”. Il resto dei dettagli è ancora sconosciuto.

L’unico materiale disponibile è un teaser di 10 secondi in cui appare il classico cappello di paglia indossato da Monkey D. Luffy, il protagonista di One Piece interpretato da Iñaki Godoy nella serie tv. “Costruire il mondo di One Piece, così come rappresentato nell'adattamento live-action di Netflix, in forma di mattoncini LEGO è stata una sfida entusiasmante”, afferma in un comunicato stampa Lena Dixen, Vicepresidente Senior per i Core Businesses del Gruppo LEGO. “Non potrei essere più felice che i fan possano vivere le nuove avventure che questa collaborazione con One Piece porterà loro per la prima volta.”

La strategia di Lego per i set di One Piece

Da quanto emerge da queste dichiarazioni, l’intento di LEGO è quello di rivolgersi direttamente ai fan della serie tv Netflix, proponendo nel prossimo futuro diversi set ispirati alle scene più iconiche tratte dalla prima stagione di One Piece. Si tratta comunque di una collaborazione importante, che rappresenta un ulteriore primato per l’opera di Eiichiro Oda, pronta a trasformarsi in minifigure LEGO, ed estendere il suo immaginario piratesco. Quanto alla serie, la prima stagione è stata accolta positivamente da pubblico e critica, tanto da confermare l’arrivo di una seconda. Tuttavia manca ancora una data specifica, si sa solo che verrà lanciata quest’anno. Chissà se in concomitanza con i nuovi dettagli legati ai set LEGO x One Piece.