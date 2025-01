video suggerito

Nintendo Switch 2: il trailer dell’annuncio ufficiale Nintendo ha annunciato la nuova console Switch 2 con un trailer. Il 2 aprile ci sarà una presentazione ufficiale nella quale, molto probabilmente, saranno comunicati data di lancio e prezzo. Cosa sappiamo sulle caratteristiche hardware e i giochi della console ibrida giapponese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La console ibrida Nintendo Switch 2. Credit: Nintendo

Il 16 gennaio è stata ufficialmente annunciata con un trailer Nintendo Switch 2, l'attesa erede dell'attuale Switch, console ibrida – sia portatile che fissa – di grandissimo successo. La presentazione ufficiale, con probabile data di lancio e prezzo, verrà fatta mercoledì 2 aprile durante un Nintendo Direct apposito, del quale ancora non è stato definito l'orario. Ciò che sappiamo è che si tratta di una console simile ma più grande e potente della Switch, con alcune soluzioni inedite per quel che concerne i Joy-Con, i peculiari controller ai lati dello schermo, che possono essere sganciati e usati singolarmente da due giocatori o uniti per ottenere un joypad più tradizionale. Nella Switch 2 non si agganceranno più tramite un carrello fisico come nella Switch, ma attraverso una connessione magnetica e wireless, inoltre, come suggeriscono le immagini del trailer, i Joy-Con dovrebbero poter essere usati come curiosi mouse.

Nel trailer di circa due minuti non sono stati annunciati i videogiochi, ma nella parte finale del filmato viene mostrato probabilmente Mario Kart 9, un nuovo capitolo di una delle serie storiche di Nintendo. L'annuncio del 16 gennaio era stato anticipato da cosiddetti “leaker” e giornalisti di settore, che evidentemente erano a conoscenza dei piani della casa nipponica. Anche le altre indiscrezioni su forma, dimensioni, porte e altri dettagli, come il nome e il logo della console, erano già stati ampiamente anticipati. Ora c'è la conferma ufficiale che era tutto vero, anche se mancano ancora moltissimi dettagli sulle caratteristiche hardware e soprattutto sulla line-up di lancio.

Quando esce Nintendo Switch 2: la data ufficiale

Ancora non c'è una data ufficiale di lancio per Nintendo Switch 2. Il trailer di annuncio di oggi rimanda tutto alla presentazione del 2 aprile, quando molto probabilmente verrà comunicato quando la console sarà disponibile sugli scaffali dei negozi e a quale prezzo (o prezzi, qualora dovessero esserci versioni o bundle con caratteristiche differenti). Ciò che è certo è che non uscirà nel mese di marzo, tra quelli ritenuti più probabili in precedenza (lo stesso in cui venne lanciata Switch nel 2017). A questo punto la console potrebbe uscire tra la fine di aprile e l'inizio dell'estate, oppure si potrebbe ipotizzare un lancio in autunno per aggredire il mercato delle feste di Natale.

Leggi anche Attacco hacker ai Pokémon: rivelati tutti i vecchi esemplari che non abbiamo mai visto

Nintendo ha annunciato una campagna promozionale chiamata “Nintendo Switch 2 Experience” per provare Switch 2 in anteprima. In Italia sarà possibile a Milano tra il 25 e il 27 aprile. Per partecipare è necessario registrarsi tra il 17 e il 26 gennaio ed essere muniti di un account Nintendo gratuito. Per quanto concerne il prezzo, le indiscrezioni parlano di 449 o 499 dollari in bundle con il nuovo Mario Kart per il mercato americano, ma al momento si tratta appunto solo di speculazioni.

Le caratteristiche hardware di Nintendo Switch 2

Le caratteristiche hardware della console giapponese sono ancora avvolte dal mistero, ma se le anticipazioni su forma, dimensioni e dettagli dei Joy-Con erano estremamente precise, potrebbero esserlo anche quelle sulla potenza. Si parla di una CPU ARM A78C a otto core e una scheda video (GPU) Nvidia basata sull'architettura RTX 30 (Ampere) con supporto alla tecnologia di upscaling DLSS (Deep Learning Super Sampling), che permette di aumentare la risoluzione grazie all'intelligenza artificiale. Dal punto di vista squisitamente prestazionale non dovrebbe essere paragonabile alle console di Microsoft e Sony dell'attuale generazione, ma Nintendo non gioca nemmeno sullo “stesso campo”.

Dal trailer di circa 2 minuti sappiamo per certo che Switch 2 sarà più grande dell'attuale, con uno schermo probabilmente di 8 pollici contro i 6,2 dell'attuale Switch. Anche i Joy-Con sono più grandi e, come anticipato, si collegano ai lati dello schermo tramite un sistema magnetico anziché fisico. Nel filmato viene mostrato un utilizzo “a mouse” dei controller, che probabilmente potranno essere fruiti in questa modalità – grazie a un sensore ottico – per giochi strategici e simili. Nella parte superiore della console si trova una nuova porta USB-C che, secondo le indiscrezioni, servirebbe a caricare la console quando la si usa in modalità portatile invece che inserita nella dock (la stazione di base). Non dovrebbe poter essere utilizzata quella di Switch per caricare la nuova console e collegarla al televisore, a causa di differenze nell'alimentazione. Ma anche queste sono indiscrezioni.

Per quanto concerne i giochi, Nintendo ha annunciato che Switch 2 è retrocompatibile con i videogiochi fisici e digitali (quelli acquistati con account Nintendo) della precedente Switch, ma “alcuni giochi potrebbero non essere supportati o pienamente compatibili”, come sottolineato dalla casa giapponese. Non si sa ancora nulla sui nuovi titoli, se non che è previsto un nuovo Mario Kart, alla luce di ciò che è stato mostrato nel trailer. Per informazioni sui first party degli studi Nintendo probabilmente si dovrà attendere la presentazione ufficiale del 2 aprile, mentre quelli delle terze parti potrebbero già essere annunciati da oggi in avanti, dopo l'annuncio di Switch 2.