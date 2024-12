video suggerito

Su ChatGPT arriva Canvas: come potenziare il chatbot e usarlo come un vero assistente personale Gli utenti ora potranno personalizzare la funzione in base a esigenze individuali, come addestrare il chatbot per specializzarsi su uno specifico argomento.

A cura di Elisabetta Rosso

È una maratona di annunci quella di Open AI. E dopo il nuovo modello di generazione video Sora, e l'abbonamento a ChatGPT Pro a 200 dollari, arriva Canvas. L'interfaccia è accessibile attraverso il sito web di OpenAI e l'applicazione desktop di ChatGPT per Windows, l'azienda l'ha descritta come un "Google Docs con i superpoteri dell'IA". Canvas in realtà era già stata pre annunciata a ottobre, ora però sono state integrate nuove funzioni.

L'interfaccia è uno strumento di editing per la scrittura e la codifica che si trova accanto alla conversazione chatbot ChatGPT dell'utente. La nuova funzione permette di modificare le risposte e "collaborare" con ChatGPT. Non solo con Canvas sarà possibile "ottenere feedback, e correzioni in tempo reale", spiega l'azienda. Gli utenti potranno quindi fare modifiche in base ai suggerimenti di ChatGPT. "Si prega di notare che Canvas è disponibile solo su GPT-4o. Se raggiungi il tuo limite GPT-4o, dovrai attendere che venga reimpostato per continuare a usare Canvas".

Le nuove funzioni di Canvas: come usare l'interfaccia

Ci saranno nuove funzionalità rispetto alla versione beta presentata ad ottobre. Per esempio, l'interfaccia sarà in grado di gestire il linguaggio di programmazione Python. Non solo gli utenti potranno anche personalizzare la funzione in base a esigenze individuali, come addestrare il chatbot per specializzarsi su uno specifico argomento.

Come spiega OpenAI in una nota sul sito: "Con Canvas ora puoi evidenziare sezioni specifiche per indicare esattamente su cosa vuoi che ChatGPT si concentri. Come un copy editor o un revisore di codice, può fornire feedback e suggerimenti in linea tenendo a mente l'intero progetto." Per attivare la funzione basterà selezionare l'opzione Componi quadro dal menù e poi cliccare su Visualizza strumenti.

I primi annunci di OpenAI: l'abbonamento da 200 dollari e Sora

Il primo dei 12 annunci previsti da OpenAI è stato l'abbonamento mensile da 200 dollari per il suo chatbot di punta. I clienti che lo acquistano avranno un accesso illimitato GPT-4, Advanced Voice, e anche una versione di o1 esclusiva che utilizza calcoli avanzati per fornire risposte più accurate, sarà anche in grado di gestire conversazioni più lunghe e complesse. Il modello 01 infatti è stato addestrato "con apprendimento per rinforzo per eseguire ragionamenti complessi. o1 pensa prima di rispondere: può produrre una lunga catena interna di pensieri", ha spiegato l'azienda.

Open AI ha anche presentato Sora, forse il prodotto più atteso dagli utenti. È un modello stable diffusion che genera un video partendo da un testo. "L'intelligenza artificiale è in grado di generare scene complesse con più personaggi, tipi specifici di movimento e dettagli accurati del soggetto e dello sfondo. Il modello ha una profonda comprensione del linguaggio, che gli consente di interpretare accuratamente le istruzioni". Sora al momento però non è disponibile in Europa. OpenAI, infatti, potrà distribuire il nuovo modello quando sarà in regola con le normative comunitarie sulla privacy e sull’intelligenza artificiale.