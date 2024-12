ChatGPT Pro ora costa 200 dollari al mese: come usare il nuovo modello di OpenAI

video suggerito

Entro la fine dell'anno OpenAI, azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale, lancerà i suoi nuovi prodotti. Il primo è un abbonamento mensile da 200 dollari per il suo chatbot di punta, i clienti che lo acquistano potranno utilizzare il modello 01 di Open AI. Come ha spiegato il Ceo dell'azienda, Sam Altman: "Gli utenti ormai esperti di ChatGPT, a questo punto, lo usano molto spesso e vogliono più elaborazione di quella che possono acquistare con 20 dollari."

L'abbonamento premium è infatti pensato per gli utenti che vogliono sperimentare ChatGPT per "attività più complesse" e ricercatori che "troveranno la modalità o1 pro più utile per problemi di matematica, scienza o programmazione difficili", ha spiegato Jason Wei, ricercatore di OpenAI, durante lo streaming video. OpenAI non ha annunciato modifiche ai prezzi degli altri abbonamenti e rimarrà disponibile l'opzione gratuita.

Cosa include il nuovo abbonamento da 200 dollari

Il nuovo abbonamento Pro abilita l’accesso illimitato a OpenAI o1, GPT-4, Advanced Voice, e anche una versione di o1 esclusiva che utilizza calcoli avanzati per fornire risposte più accurate, sarà anche in grado di gestire conversazioni più lunghe e complesse.

Il modello 01 è stato addestrato "con apprendimento per rinforzo per eseguire ragionamenti complessi. o1 pensa prima di rispondere: può produrre una lunga catena interna di pensieri", spiega l'azienda. In altre parole è un passo avanti verso il grande progetto di qualsiasi azienda che produce modelli di grandi dimensioni: creare un'intelligenza artificiale che superi l'essere umano.

La differenza sta alla base. OpenAI infatti ha insegnato ai precedenti modelli GPT a imitare i pattern dei suoi dati di training. Il modello o1, invece, è stato addestrato a risolvere i problemi da solo usando l'apprendimento per rinforzo (tecnica di apprendimento automatico che vuole realizzare agenti autonomi in grado di scegliere azioni per il conseguimento di determinati obiettivi tramite interazione con l'ambiente in cui sono immersi). Usa quindi una "catena di pensiero" per elaborare le query. In modo simile gli essere umani si approcciano ai problemi: esaminandoli passo dopo passo.

"ChatGPT Pro fornisce l'accesso a una versione del nostro modello più intelligente che dà risposte più affidabili, accurate e complete, specialmente in aree come la scienza dei dati, la programmazione e l'analisi della giurisprudenza", ha spiegato l'azienda. Sarà anche potenziata la finestra del chatbot, l'IA quindi sarà in grado di "ricordare" un numero maggiore di input e output.

Come usare ChatGPT Pro

Come spiega l'azienda in un post sul blog: "Gli utenti Pro possono accedere a questa funzionalità selezionando o1 pro e ponendo una domanda direttamente. Poiché le risposte impiegheranno più tempo per essere generate, ChatGPT visualizzerà una barra di avanzamento e invierà una notifica in-app se si passa a un'altra conversazione".

Gli utenti possono richiedere un rimborso per l'abbonamento da 200 dollari entro le prime due settimane dall'acquisto se non sono soddisfatti. Basta contattare il centro assistenza online di OpenAI. OpenAI prevede di aggiungere funzionalità di navigazione web e caricamento file per l'impostazione o1 di ChatGPT in futuro. L'azienda ha in programma anche nuovi annunci entro la fine di dicembre. Le novità potrebbero includere il modello video di intelligenza artificiale generativa di OpenAI, Sora, i nuovi agenti alimentati con l'IA.