Arriva Sora, l'IA che trasforma i testi in video: come usare il nuovo modello di OpenAI La generazione video è più complessa di quella testuale o di immagini, e infatti il nuovo modello, per quanto avanzato non è perfetto e potrebbe essere impreciso. Sora potrà essere attivata da tutti gli utenti che hanno un abbonamento Plus o Pro.

A cura di Elisabetta Rosso

È il secondo annuncio di OpenAI, dopo l'abbonamento a ChatGPT pro a 200 dollari. Entro la fine dell'anno l'azienda leader dell'intelligenza artificiale ha promesso di lanciare 12 nuovi prodotti e ora ha presentato Sora. "Il nostro modello è in grado di creare video realistici a partire dal testo. Sora è un punto fondamentale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, capace di comprendere e simulare la realtà, un passo importante verso la creazione di modelli in grado di interagire con il mondo fisico", ha spiegato OpenAi in una nota sul sito.

"Abbiamo sviluppato una nuova versione di Sora, Sora Turbo, che è significativamente più veloce del modello presentato in anteprima a febbraio. La stiamo rilasciando oggi come prodotto autonomo su Sora.com per gli utenti di ChatGPT Plus e Pro", senza costi aggiuntivi. Gli utenti europei, però, dovranno aspettare. OpenAI potrà distribuire il nuovo modello quando sarà in regola con le normative comunitarie sulla privacy e sull’intelligenza artificiale.

Come funziona Sora Turbo

Sora è un modello stable diffusion che genera un video partendo da un testo. "L'intelligenza artificiale è in grado di generare scene complesse con più personaggi, tipi specifici di movimento e dettagli accurati del soggetto e dello sfondo. Il modello ha una profonda comprensione del linguaggio, che gli consente di interpretare accuratamente le istruzioni".

Esistono già in realtà "modelli multimodali" da testo a video, Sora promette di generare video più precisi e lunghi. "Gli utenti possono generare video con risoluzione fino a 1080p, lunghi fino a 20 secondi e in formato widescreen, verticale o quadrato. Puoi anche estendere, remixare e fondere le sequenza, oppure generare contenuti completamente nuovi", spiega l'azienda.

Il nuovo modello Sora Turbo ha anche nuove interfacce per semplificare l'invio di testo, immagini e video e lo strumento storyboard che consente agli utenti di descrivere con precisione gli input per ogni frame. "Sora è incluso come parte del tuo account Plus senza costi aggiuntivi. Puoi generare fino a 50 video a risoluzione 480p o meno video a 720p ogni mese."

I limiti del nuovo modello di OpenAI

La generazione video è più complessa di quella testuale o di immagini, e infatti il nuovo modello, per quanto avanzato non è perfetto e potrebbe essere impreciso. Come spiega OpenAI: "La versione di Sora che stiamo distribuendo ha molti limiti. Spesso genera immagine che non sono realistiche e ha difficoltà a creare sequenze complesse e di lunga durata. Sebbene Sora Turbo sia molto più veloce dell'anteprima di febbraio, stiamo ancora lavorando per rendere la tecnologia accessibile a tutti."

Secondo Reece Hayden, analista senior presso la società di ricerche di mercato ABI Research, questi modelli di intelligenza artificiale potrebbero avere un grande impatto sui mercati dell’intrattenimento digitale creando nuovi contenuti personalizzati trasmessi in streaming. "Stiamo introducendo ora la nostra tecnologia di generazione video per dare alla società il tempo di esplorarne le possibilità e di sviluppare congiuntamente norme e misure di sicurezza che ne garantiscano un utilizzo responsabile man mano che il settore progredisce."