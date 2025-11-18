League of Legends in down oggi, problemi di accesso e connessione: cosa sta succedendo

A partire dalle 13:00 di oggi, martedì 18 novembre, League of Legends ha cominciato a registrare malfunzionamenti. Su Downdetector le segnalazioni hanno raggiunto il picco alle 15:52, arrivando a quota 500. Le segnalazioni stanno arrivando da tutta Italia, in particolare dalle principali città, tra queste Milano, Roma, Torino, Napoli, Bari, Catania, Perugia. Il numero di segnalazioni è legato ovviamente a quello dei giocatori.

I giocatori hanno segnalato problemi sia nell’accesso al client sia nella connessione alle partite, con errori in fase di login e code infinite per l’autenticazione. Al momento non è chiara la natura del problema. La community resta quindi in attesa di aggiornamenti, mentre molti giocatori stanno evitando di avviare nuove partite per non rischiare disconnessioni improvvise.

Un down in una giornata movimentata

Il down arriva in una giornata complessa. Oggi infatti CloudFlare, il servizio che si occupa di gestire il traffico per milioni di siti, ha registrato problemi in tutto il mondo. I malfunzionamenti hanno innescato un effetto a catena mandando in down le piattaforme che utilizzano CloudFlare. Tra queste ChatGPT, X, Downdetector. League of Legends non sembra però essere conivolta e il down è non è collegato al crollo di CloudFlare.

La posizione Riot Games

La situazione appare ancora più confusa poiché i disservizi segnalati dagli utenti non risultano registrati né confermati dai sistemi ufficiali. League of Legends è sviluppato dalla software house Riot Games. Al momento, sul portale ufficiale, è riportato quanto segue: “Non ci sono problemi o eventi da segnalare”. Nessuna comunicazione aggiuntiva è stata diffusa sui canali social dell’azienda, né sono state fornite indicazioni su possibili indagini in corso.