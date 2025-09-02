Linkem down oggi, problemi con Wi-Fi e internet: perché non funziona e cosa sta succedendo

Dalla mattina di oggi, 2 settembre, sono iniziati dei disservizi con la rete internet di Linkem. L’operatore è specializzato in Italia nella tecnologia Fixed Wireless Access (FWA). Secondo Downdetector manca ogni traccia di segnale.

I problemi con Linkem sono cominciati alle 7:00 di oggi, martedì 2 settembre. Secondo i dati pubblicati dal portale Downdetector in tutta Italia ci sono utenti che hanno problemi di accesso con i servizi di Linkem, un operatore specializzato in Fixed Wireless Access (FWA). In breve, questa tecnologia permette di accedere a internet a banda larga anche a chi non ha la possibilità di connettersi con la fibra ottica.

Il down è discretamente pesante, almeno da quello che emerge guardando le segnalazioni. Non sappiamo se sia cominciato effettivamente alle 7:00 o semplicemente le segnalazioni siano cominciate ad arrivare a Downdetector quando molti utenti si stavano svegliando. Scrive un utente su X: “Linkem Down a Roma dalle 7:00 circa… Nessuna connessione internet, ed impossibilità di collegarsi all'area Clienti personale”.

DOWNDETECTOR | Le segnalazioni del down su Linkem

La risposta dell’azienda: al momento nessuna comunicazione

Per ora l’azienda non ha ancora pubblicato nulla. Sul sito e sui social non ci sono comunicati stampa. Come segnalato dagli utenti, e verificato da Fanpage, sul portale ufficiale di Linkem non è possibile accedere all’area dedicata al servizio clienti.