La prima puntata di House of The Dragon si può guardare su YouTube In poche ore il primo episodio del prequel di Game of Thrones è stato visualizzato da oltre 200 mila persone.

A cura di Valerio Berra

È un ottimo settembre per i fan delle saghe fantasy. E ora lo sarà ancora di più visto che HBO ha deciso di mettere la prima puntata di una delle sue serie di punta su YouTube. In un paio di settimane sono cominciate House of the Dragon su HBO e The Rings of Power su Amazon Prime. In entrambi i casi si tratta di saghe molto attese: House of the Dragon è il prequel di Games of Thrones. Ambientato 200 anni prima degli eventi raccontati nella serie che ha fatto scoprire al grande pubblico i Westeros. House of the Dragon si concentra sulle storie della casa Targaryen e in particolare nel periodo della guerra civile conosciuto come La Danza dei Draghi. Anche Rings of Power è un prequel, questa volta del Signore degli Anelli: la serie, in onda su Amazon Prime, racconta la forgiatura degli Anelli al centro dell’opera di J. R. R. Tolkien.

Il confronto, a livello di numeri, sembra avere già un vincitore. I primi due episodi di Rings of Power, trasmessi insieme nella stessa serata, sono stati visti da 25 milioni di persone. Il primo episodio di House of Dragon invece ha totalizzato solo 10 milioni di spettatori. La differenza sta anche negli abbonamenti, Amazon Prime può contare su una platea più ampia rispetto a HBO, contando anche tutti i servizi collegati come Now Tv. Molti fan poi sono rimasti scottati dal finale della saga madre Game of Thrones, non esattamente il più acclamato nella storia delle serie tv.

Come vedere la prima puntata di House of the Dragon

È per ribaltare questo risultato che HBO ha rilasciato in forma gratuita la prima puntata di House of the Dragon sul suo canale YouTube, un tentativo di allargare la platea e convincere un pubblico più ampio a sottoscrivere un abbonamento. In poche ore l’episodio ha già totalizzato oltre 200 mila visualizzazioni. Al momento HBO ha messo il blocco impostato per Paese e la puntata non è visibile fuori dagli Stati Uniti, dall’Italia quindi è possibile vederlo solo con una VPN.