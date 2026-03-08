La maschera di Tony Pitony diventa oggetto da collezione: su eBay è a 280 euro

La serata duetti di Sanremo ha portato Tony Pitony davanti al pubblic mainstream. Ora è nato un discreto giro di rivendite di oggetti collegati al suo personaggio. I suoi vecchi vinili su eBay arrivano anche a 200 euro.

Era prevedibile. La sua comparsa al Festival di Sanremo con conseguente vittoria nella serata cover insieme a Ditonellapiaga hanno reso più veloce la sua corsa. Da fenomeno Indie, Tony Pitony è diventato un caso nella scena musicale italiana. E forse era solo questione di tempo prima che i suoi memorabilia entrassero nel mercato della speculazione delle rivendite online.

La maschera con cui si esibisce Tony Pitony imita Elvis Presley, in modo abbastanza dozzinale. Sembra giusto una maschera in silicone che ricalca in qualche modo i capelli e gli occhiali da sole del re del rock and roll. Una scelta che Tony Pitony alla volontà di rimanere anonimo, come aveva spiegato al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli:

"La maschera mi protegge dalle rotture. Avevo tre maschere: questa, quella del Fantasma dell’Opera, e una maschera veneziana bruttissima. Alla fine ho scelto Elvis. Ma non l’ho creata io: chiunque la può comprare ovunque”.

Il sold out e le rivendite su eBay

Ecco, la formula “chiunque la può comprare ovunque” non è esattamente vera. La maschera, come abbiamo già raccontato su Fanpage.it, è praticamente introvabile su Amazon. Ormai è sold out. Eppure come al solito su eBay si può ancora trovare qualcosa. Cercando Tony Pitony troviamo già un po’ di materiale. Ci sono i suoi vinili che arrivano a 130 euro. Tra i più cercati c’è Vinilony, che raccoglie alcuni dei suoi primi brani. Sul sito ufficiale è sold out ma possiamo vedere che il prezzo di partenza era di 30 euro. Adesso è difficile trovare qualcosa a meno di 60 euro.

Leggi anche La maschera di Tony Pitony non si trova più in giro: è già sold out online

Ma è forse la maschera che tocca le vette più alte. L’utente chidrella-95 ha messo in vendita tre maschere di Tony Pitony insieme in un bundle che include anche il vinile di Vinilony al prezzo di 240 euro. Al secondo posto tra gli articoli con i prezzi più alti c’è il vinile Peccato per i testi, autografato. Questa volta il prezzo arriva a 200 euro.