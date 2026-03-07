La maschera di Tony Pitony non si trova più in giro: è già sold out online

Su Amazon il copricapo di Elvis Presley reso famoso da Tony Pitony è andato esaurito. Dai commenti dei clienti che lo hanno comprato è chiaro come dietro al boom di acquisti ci sia la popolarità del cantante raggiunta anche grazie alla partecipazione a Sanremo.

INSTAGRAM | Screenshot dal video di Ditonellapiaga e Tony Pitony

Tony Pitony popolare lo era anche prima, grazie alle sue canzoni irriverenti e dissacranti andate virali – prima tra tutte Donne Ricche – ma è il palco dell'Ariston, dove ha cantato nella serata delle cover accanto a Ditonellapiaga, che lo ha trasformato in uno dei personaggi più chiacchierati della settimana sanremese.

E la prova più schiacciante è sul web: proprio in questi giorni la sua maschera alla Elvis Presley, quella che in fondo lo rende riconoscibile ancor prima del suo stile volutamente volgare e grottesco, è andata sold out su Amazon.

Da dove arriva la maschera di Tony Pitony

Tony Pitony la indossa dalle sue prime apparizioni pubbliche, fin dai tempi del provino di X Factor. Chioma nera e occhialetti dorati, che richiamano chiaramente a Elvis, ma le fattezze non sono affatto quelle di una maschera realistica e l'intenzione non è nemmeno quello di fare un omaggio al re del rock and roll, ma piuttosto di tutelare la propria privacy, ovviamente sempre nel suo stile ironico e sarcastico. Lo aveva spiegato anche lo stesso Tony Pitony in una recente intervista al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli:

Leggi anche Le vere scommesse sui vincitori di Sanremo 2026: quali sono i cantanti più quotati su Polymarket

"La maschera mi protegge dalle rotture. Avevo tre maschere: questa, quella del Fantasma dell’Opera, e una maschera veneziana bruttissima. Alla fine ho scelto Elvis. Ma non l’ho creata io: chiunque la può comprare ovunque"

Perché è andata sold out

Proprio come aveva raccontato Tony Pitony, basta infatti cercare sul web "maschera Elvis" per trovare diversi articoli in vendita sulle principali piattaforme di e-commerce. Tra questi c'è anche un copricapo davvero molto simile a quello indossato da Tony Pitony, che attualmente è andato esaurito.

Ora chiaramente non sappiamo se il cantante di Donne Ricche abbia comprato proprio questo stesso articolo, ma è innegabile che è davvero molto simile. Lo dimostrano i commenti dei clienti che lo hanno acquistato negli ultimi mesi. "Perfetto per scatenarsi…anche al concerto di Tony Pitony", scrive un utente. Un altro aggiunge "Perfetta per donare la propria anima al grande Tony". L'ultimo commento risale al 17 febbraio e attualmente la maschera risulta non più disponibile.

La cosa davvero divertente nel leggere i commenti è notare come nel corso degli anni i clienti siano passati dall'acquistare la maschera per travestirsi da Elvis Presley a farlo per imitare Tony Pitony, a conferma di quanto sia diventato virale il suo personaggio.