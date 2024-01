IT-Alert, il test domani 24 gennaio in 4 regioni per rischio incidente industriale: dove arriva il messaggio Alle ore 12 di domani, mercoledì 24 gennaio, in Calabria, Campania, Emilia-Romagna, e Sardegna suonerà IT-Alert, per simulare il caso di un incidente industriale rilevante presso gli stabilimenti soggetti alla Direttiva Seveso: in quali impianti e quali sono le aree interessate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Il 24 gennaio, alle ore 12, è previsto un nuovo test di IT-Alert in Calabria, Campania, Emilia-Romagna e Sardegna, per simulare un "incidente rilevante in stabilimenti industriali soggetti alla Direttiva Seveso". Il sistema di allarme pubblico nazionale avvisa la popolazione con un messaggio sul cellulare in caso di rischi imminenti, e nei mesi scorsi è stato sperimentato in tutte le regioni, ma i nuovi test saranno diversi. La Protezione Civile infatti ha avviato una nuova campagna. Dal 22 gennaio, sono cominciati i test per rischio specifico su porzioni di territorio circoscritte. L'obiettivo infatti è provare IT-Alert per tre categorie di catastrofi: il collasso di una grande diga, un incidente industriale rilevante, e un incidente nucleare oltre i confini nazionali. L'avviso arriverà solo nelle aree in cui questi rischi sono possibili. Il primo test è stato nella città metropolitana di Torino per verificare la tenuta del territorio in caso di incidente nucleare. Il 23 gennaio, invece, IT-Alert è suonato in Toscana, a Prato e ai Campi Bisenzio, per simulare un incidente industriale all'impianto di Toscochimica. La campagna di sperimentazione andrà avanti fino al 26 gennaio.

L’incidente specifico verrà testato in aree specifiche della Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Sardegna per “incidente rilevante a stabilimenti industriali soggetti alla Direttiva Seveso, nel territorio compreso in un raggio di 2 km dall’impianto”. Suoneranno tutti i cellulari accesi e collegati alle celle telefoniche delle aree circoscritte, tra queste: lo stabilimento BUTANGAS, l'impianto GAROLLA, lo stabilimento SCAM, e lo stabilimento FIAMMA 2000. Sugli smartphone apparirà una notifica con il messaggio IT-Alert, insieme a un segnale audio. La Protezione Civile ha già diffuso il messaggio che comparirà sugli smartphone dei cittadini: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”. Una volta terminato il test bisognerà prima interagire con il telefono per disattivare l'allarme, e poi compilare il questionario. I test per il collasso di una grande diga e per un incidente industriale rilevante erano già stati lanciati il 19 e il 20 dicembre 2023 in Puglia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Sardegna.

IT-Alert ha un buon margine di precisione nella diramazione delle allerte, visto che funziona con tecnologia del cell-broadcasting. Durante la sperimentazione nazionale è però capitato che suonassero anche cellulari nella regione sbagliata. La Protezione Civile ha spiegato a Fanpage.it che la possibilità di questi errori era già nota in fase di sviluppo. Il fenomeno nello specifico si chiama overshooting, succede quando le antenne da cui partono i pacchetti di dati, che poi conducono alla notifica, sono posizionate in luoghi sopraelevati o di confine.

L'sms vuole “minimizzare l'esposizione individuale e collettiva” al pericolo che fa scattare l'allarme, ha sottolineato la Protezione Civile. Il sistema è infatti pensato per salvare quante più vite possibili nel caso avvenisse un incidente industriale in zone che potrebbero essere a rischio. Serve anche per testare eventuali malfunzionamenti e correggerli, in questo modo chiunque potrà essere avvisato in modo tempestivo durante un'emergenza.

24 gennaio ore 12, sperimentazione per un incidente industriale rilevante

Calabria, stabilimento BUTANGAS, Comuni interessati: Montalto Uffugo, Rende, Rose e Luzzi (CS).

Campania, impianto GAROLLA, Comune interessato: Napoli.

Emilia-Romagna, stabilimento SCAM, Comune interessato: Modena.

Sardegna, stabilimento FIAMMA 2000, Comuni interessati: Serramanna e Villasor (SU).