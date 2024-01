Test IT-Alert oggi in Toscana alle 14:30: cosa fare dopo il messaggio per incidente industriale Alle 14:30 di oggi, 23 gennaio, è previsto un nuovo test di IT-Alert per incidente specifico. Questa volta saranno coinvolti i comuni di Prato e Campo Bisenzio: si tratta di una simulazione per incidente industriale all’impianto di Toscochimica che riguarda i comuni di Prato e Campi Bisenzio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Oggi, 23 gennaio, è previsto un nuovo test di IT-Alert nella regione Toscana per "incidente rilevante in stabilimenti industriali soggetti alla Direttiva Seveso". La Protezione Civile ha avviato una nuova campagna di test per IT-Alert, il sistema di allarme pubblico che dovrebbe scattare in caso di emergenza sui nostri smartphone. Nel 2023 IT-Alert ha seguito un calendario di test che lo hanno portato in tutte le regioni. Da ieri, 22 gennaio, sono cominciati i test per rischio specifico su porzioni di territorio circoscritte. La campagna di sperimentazione andrà avanti fino al 26 gennaio. Il primo è stato nella città metropolitana di Torino per verificare la tenuta del territorio in caso di incidente nucleare. Il test ha causato anche qualche fake news di troppo.

Rispetto alla prima campagna di test c’è una differenza. I test per incidenti specifici sono fatti tutti su territori in cui questi rischi sono credibili. Torino è la prima grande città che sarebbe investita da una nube radioattiva nel caso in cui si verificasse un incidente in Francia o Svizzera, Paesi in cui sono attive delle centrali nucleari. Giusto per chiarirlo, nessuna di queste centrali ha generato nubi radioattive arrivate fino a Torino.

Dove e quando suona IT-Alert in Toscana: i comuni interessati

Il test in programma per oggi, 23 gennaio, non sarà alle 12:00, come successo per tutti gli altri test organizzati dalla Protezione Civile. Questa volta l’orario scelto per il test sono le 14:30. I comuni interessati questa volta sono due: Prato e Campi Bisenzio. Due comuni vicini, anche se Campi Bisenzio è già in provincia di Firenze.

L’incidente specifico che viene provato questa volta è per “Incidente rilevante a stabilimenti industriali soggetti alla Direttiva Seveso, nel territorio compreso in un raggio di 2 km dall’impianto”. La simulazione in questo caso riguarda lo stabilmente Toscochimica, azienda di prodotti chimici con sede a Prato.

A cosa serve la simulazione per incidente industriale

Anche in questo caso, la Protezione Civile ha già diffuso il messaggio che comparirà sugli smartphone dei cittadini: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

Questo test non è l’unico che verrà organizzato per l’incidente specifico che riguarda un impianto industriale. Domani, 24 gennaio, lo stesso test verrà ripetuto anche in altre regioni vicino nell’area attorno ad altri impianti. IT-Alert ha un buon margine di precisione nella diramazione delle allerte, visto che funziona con tecnologia del cell-broadcasting.

Cosa fare dopo il test e dove trovare il questionario da compilare

Una volta ricevuto il messaggio bisogna interagire con la notifica per far smettere il telefono di suonare. Dopo il consiglio della Protezione Civile è quello di compilare subito il questionario con cui si potrà valutare l’esito e l’andamento del test.