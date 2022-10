Instagram down oggi, problemi con l’app: non funziona in tutta Italia L’app di Meta sta avendo problemi in tutto il mondo. Una volta aperta l’app non si riesce a caricare il feed.

A cura di Valerio Berra

Non è la migliore di settimana nella storia di Meta. Nel giro di tre giorni sul tavolo di Mark Zuckerberg è arrivato un down globale di WhatsApp, una perdita di valore nel mercato azionario che ha riportato la valutazione della società indietro di anni e ora un nuovo down, questa volta per Instagram.A partire dalle 15.15 le segnalazioni sul portale Downdetector.it hanno cominciato a moltiplicarsi. Attualmente, solo in Italia, hanno superato quota mille. Il problema è diffuso in tutto il Paese ma non riguarda solo il nostro territorio.

Anche la versione internazionale di Downdetector conta migliaia di segnalazioni di malfunzionamenti. Tra i video istrionici di Elon Musk e i down di Meta si tratta di giorni molto dinamici per Twitter. È qui che si stanno muovendo molti utenti per denunciare i malfunzionamenti di Instagram. Chi sta twitteando con l'hastag #instagramdown segnala che l’app non si apre oppure che una volta aperta non mostra correttamente le immagini de feed.