Whatsapp down oggi, problemi con l’app di messaggistica: perché non funziona L’app ha smesso di funzionare verso le 8.45 di oggi. Al momento le cause dei problemi non sono ancora note.

A cura di Valerio Berra

WhatsApp non funziona. Oggi, 25 ottobre, ci sono problemi all'app di messaggistica dalle 8.45 del mattino. Qualche disservizio era già stato registrato ieri sera, ma nulla di rilevante. L'applicazione di WhatsApp per smartphone è down in tutta italia. Nessun messaggio inviato. Pochi messaggi ricevuti. Spunte blu che appaiono e poi scompaiono senza troppa chiarezza. E soprattutto, migliaia di segnalazioni. Secondo il portale Downdetector.it le segnalazioni arrivano da tutti i territori, sono concentrate nelle grandi città ma solo perché qui il numero di utenti è più alto. Il problema all'inizio sembrava riguardare solo l'Italia. Dagli Stati Uniti infatti le segnalazioni arrivate erano poche, complice il fuso. Col passare del tempo invece è diventato chiaro che il problema riguarda tutti i Paesi in cui è disponibile il servizio. Per adesso non c'è nessuna comunicazione ufficiale da Meta.

DOWNDETECTOR | La mappa delle segnalazioni in Italia

Il numero di segnalazioni su Downdetector.it si sta impennando. Verso le 9.15 in tutta Italia si registravano appena un centinaio di segnalazioni. Alle 9.43 il numero è esploso, superando le 21.500 segnalazioni in tutto il Paese. Certo, questo dato rappresenta comunque una percentuale ridotta rispetto al totale degli utenti in Italia ma si tratta comunque di un dato significativo: non sono in molti infatti a segnalare su Downdetector.it i malfuzionamenti delle loro app. Una prima risposta per capire quello che sta succedendo è arrivata da WABetainfo, il portale che si occupa di analizzare le Beta fornite dall'app. Ecco la diagnosi degli esperti che lavorano per il sito: "WhatsApp sta riscontrando un problema durante la connessione al server".

DOWNDETECTOR | Le segnalazioni arrivate per WhatsApp in Italia alle 9.43

L'esplosione dei meme su Twitter

In attesa che il servizio venga ripristinato, molti utenti hanno riscoperto di avere scaricato Twitter sul proprio smartphone. Ormai è nella liturgia dei malfunzionamenti: se Instagram e WhatsApp non funzionano, la prima reazione è quella di correre su Twitter per condividere qualche meme. Al momento l'hashtag #whatsappdown è primo nelle tendenze con oltre 26.000 messaggi pubblicati sull'argomento. L'account Twitter di WhatsApp invece è ancora silente.