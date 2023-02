Il sistema di Apple Watch per registrare le cadute è troppo premuroso? “Pensava fossi morto, stavo solo sciando” Con l’aggiornamento Rilevamento Cadute, Apple Watch e iPhone 14 sono in grado di rilevare un incidente violento e segnalarlo ai numeri di emergenza. Sulle piste da sci sembra però che questo meccanismo si stia inceppando.

Frisco è una piccola città del Colorado, Stati Uniti. Ha quasi 3.000 abitanti ma ha un buon comprensorio sciistico. Da Frisco il giornalista Matt Richtel ha scritto un articolo sul New York Times che racconta cosa sta succedendo sulle piste dopo che Apple ha lanciato il suo aggiornamento per Apple Watch in grado di monitorare le cadute e chiamare direttamente i soccorsi.

Lo scorso settembre Tim Cook ha lanciato dal palco di Cupertino lo strumento Rilevamento Cadute. È una funzione disponibile per Apple Watch SE, per Apple Watch S 4 e per tutti i modelli successivi. Gli ultimi presentati sono Apple Watch Ultra e Apple Watch S 8. Nel momento in cui Apple Watch rileva una caduta comincia a vibrare, fa scattare una suoneria e sullo schermo appare un messaggio: “Hai subito una brutta caduta”. Se non si risponde entro dieci secondi parte una chiamata automatica ai numeri di emergenza.

Il problema nelle stazione sciistiche

Matt Richtel ha spiegato che questo dispositivo sembra che non riesca a riconoscere il movimento degli sciatori sulle piste da sci. A confermarlo Trina Dummer, direttrice dei servizi di emergenza della Contea dove si trova Frisco: “La mia intera giornata è dedicata alla gestione delle notifiche di incidente. Apple dovrebbe creare il proprio call center se vogliono inserire questa caratteristica”. Nello specifico 185 chiamate tra il 13 gennaio al 22 gennaio.

Nel momento in cui viene inviata la chiamata l’operatore che alza il telefono ascolta un messaggio pre registrato in cui si informa il numero di emergenza dell’incidente. A quel punto per verificare l’accaduto il centro chiama il proprietario dell’Apple Watch e se non ottiene risposte invia una pattuglia. In caso di falsi allarmi si riesce a verificare in fretta ma a volte capita che l’interessato non risponda e quindi venga inviata comunque una pattuglia. Quando rispondono spesso sono solo infastiditi: "Negli ultimi giorni il mio orologio continua a chiamare il 911".

Il motivo per cui sulle piste da sci si stanno registrando false chiamate deriva anche dall’abbigliamento degli sciatori. Spesso infatti gli apple watch o gli smartphone sono seppelliti da strati di materiale tecnico e quindi risulta difficile sia rispondere alla notifica inviata da Apple Watch che rispondere alle chiamate di verifica dei servizi di emergenza. La funzione per il rilevamento degli incidenti è stata implementata anche sugli iPhone 14.

Le volte in cui Apple Watch ha funzionato davvero

La funzione Rilevamento Cadute non funziona? Non esattamente. Negli ultimi mesi sono diversi i casi di cronaca che raccontano di incidenti in cui questa funzione ha permesso ai mezzi di soccorso di attivarsi per tempo. La casistica va da incidenti contro il palo del telefono a cadute da scogliere durante un trekking. Apple ora dovrebbe essere al lavoro per una patch con cui rilevare meglio gli incidenti sulle piste da sci.