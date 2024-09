video suggerito

Il mal d’auto guarito con qualche puntino sullo schermo: l’idea di iPhone per il nuovo iOS 18 Dal 16 settembre è disponibile per iPhone il nuovo sistema operativo iOS 18. A livello grafico è aumentata molto la possibilità di personalizzare il proprio dispositivo. Tra le opzioni più interessanti c’è anche quella che permette di combattere il mal d’auto attraverso una serie di puntini mobili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Apple ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nelle ultime settimane Apple ha rilasciato iOS 18, la nuova versione del sistema operativo per iPhone. Dalla documentazione fornita da Apple sarà disponibile per tutti gli iPhone dal modello XS in poi, e per gli iPhone SE di seconda e terza generazione. In pratica: potete scaricarlo se avete acquistato un dispositivo iPhone dal 2018 a oggi. L’aggiornamento è abbastanza corposo, in Italia non troverete ancora l’Apple Intelligence ma ci sono un po’ di trucchi parecchio interessanti, a partire da quello per combattere il mal d’auto.

Il nuovo aggiornamento iOS 18 è stato lanciato ufficialmente il 16 settembre. L’abbiamo provato qualche giorno. Al netto delle nuove opzioni di personalizzazione, il cambiamento più grosso lo abbiamo trovato nell’app Foto. L’aspetto è completamente diverso e il punto più importante è che le foto vengono organizzate attraverso raccolte definite dal sistema operativo. Non solo. Tra le novità più importanti c'è anche il Control Center, il pannello a cui si accede scorrendo verso il basso i margini superiori dello schermo. Ora è possibile personalizzarlo con una lunga serie di opzioni: basta aprirlo, tenere premuto sugli spazi bianchi e cliccare Aggiungi un controllo.

La nuova app Password

Appena fatto l’aggiornamento vi spunterà una nuova app Password, basta su Portachiavi. Questa app riunisce in un unico posto tutte le vostre credenziali: ovviamente per accedere è necessario un codice di verifica. Nel nostro caso ad esempio è bastato il Face ID. Certo, l’aggiornamento più importante di iOS 18 sarà l’Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale che è stata presentata insieme agli iPhone 16 e che cambierà per sempre come usiamo l'assistente vocale Siri. Per vederla in Italia però c’è da aspettare ancora qualche anno.

La funzione per combattere il mal d’auto

Tra le funzioni introdotte con iOS 18 ce n’è anche una per combattere il mal d’auto e il mal di mare. Insomma, serve per aiutare tutti quelli che quando sono a bordo di un mezzo di trasporto avvertono insieme al movimento del mezzo anche un senso di nausea, più o meno leggero. Vi spieghiamo come attivarlo:

Andate nel Control Center

Tenete premuto lo spazio bianco

Cliccate su Aggiungi un Controllo

Cercate Indicatori di Movimento

Aggiungete Indicatori di Movimento nel Control Center

Scegliete di attivarli subito con la funzione Attivi

Scegliete di attivarli in automatico con Automaticamente sui veicoli

Una volta attivata questa funzione ai bordi dello schermo appariranno dei puntini che si muovono insieme al mezzo su cui vi trovate. L’obiettivo è illudere i sensi di chi lo sta guardando per non far percepire il movimento. Ma funziona? Abbiamo provato a vedere i commenti dei video sui social dove questa funzione è stata presentata. Diciamo che i sentimenti sono misti da “Funziona!” a “Almeno per me, non va niente”.

La luce della torcia: ora è possibile modulare l’intensità

Il sistema iOS 18 apre a una piccola funzione. Lo sappiamo, non è essenziale ma è una miglioria molto veloce. Aprendo l’app Torcia è possibile modulare l’intensità dei led, basta scorrere il dito per passare dall’intensità più alta al livello minimo.