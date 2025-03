video suggerito

Sulle AirPods sta per arrivare il primo sistema di traduzione in tempo reale di Apple: l'anticipazione Mark Gurman, reporter di Bloomberg, ha rivelato che Apple è al lavoro per una funzione dedicata alla traduzione simultanea da usare direttamente con le AirPods. La nuova funzione dovrebbe arrivare con iOS 19, il prossimo sistema operativo atteso per gli iPhone. Apple non ha voluto commentare la notizia.

A cura di Valerio Berra

L’aggiornamento dovrebbe arrivare con iOS 19, la prossima versione del sistema operativo che gestisce gli iPhone. O almeno questa è l’anticipazione di Mark Gurman, reporter della rivista Bloomberg. Secondo Gurman Apple sta lavorando a un’app per la traduzione simultanea. Parliamo di una funzione che si potrà attivare direttamente dalle AirPods, le cuffie bluetooth sviluppate dagli ingegneri di Cupertino.

Lo specifichiamo. Al momento Apple non ha ancora fornito nessuna risposta ufficiale e soprattutto non ha commentato le notizie emerse. Dalle parole di Gurman il sistema di traduzione simultanea dovrebbe funzionare attraverso un passaggio su iPhone. Prima selezioniamo la lingua del nostro interlocutore, poi quella in cui la vogliamo tradurre.

A questo punto quando inizia la conversazione dalle AirPods arriverà una traduzione simultanea che seguirà la voce del nostro interlocutore. Le informazioni, al momento, sono solo queste quindi non sappiamo in quali lingue sarà disponibile e soprattutto non conosciamo bene i tempi. Al momento Apple poi è impegnata sul lancio delle nuove funzioni di Apple Intelligence, la sua intelligenza artificiale. Dovrebbero arrivare nei prossimi mesi, anche in Italia.

Le cuffie che già esistono per la traduzione simultanea

La funzione svelata per le AirPods è interessante soprattutto per gli utenti Apple. La traduzione simultanea non dovrebbe avere costi aggiuntivi: basterà scaricare l’aggiornamento e avviarla. Sul mercato però esistono già delle soluzioni, soprattutto nei modelli più avanzati. Funzioni di traduzione simultanea sono già attive nei modelli Samsung Galaxy Buds3 o Buds3 Pro e anche nelle Google Pixel Buds. Non solo. Se volete uno strumento dedicato, anche se non a un prezzo economico, ci sono anche cuffie che si occupano nello specifico di traduzione come le Timekettle WT2 Edge.