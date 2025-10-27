Ho visto le foto di Francesca Barra, se pensate che non sia un abuso allora non avete capito il problema

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Intelligenza artificiale (IA) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da mesi guardo corpi di donne nudi. Scorro siti, app, social, che sfornano immagini porno false. Ragazze con bocche aperte, che mostrano il seno e lanciano sguardi accattivanti alla telecamera. Lì, dentro quei tritacarne ad apprendimento automatico, ho visto il corpo delle donne piegato al desiderio di uomini. E per farlo è stato sufficiente un click.

L’ultimo caso l’ho raccontato poche settimane fa su Fanpage.it, si tratta di un sito che colleziona immagini porno create con l’intelligenza artificiale – si carica una foto, si dà un comando e l’IA genera un nudo artificiale. Ci sono entrata e ho trovato foto di attrici, politiche e artiste italiane. Ma come dicevo, è solo l’ultimo caso.

Non siamo di fronte a un “fenomeno tecnologico", e chi guarda da questa prospettiva ha uno sguardo miope. I deepfake infatti sono l’estensione digitale di una cultura maschilista che ignora il consenso. Il corpo delle donne, d'altronde, è da sempre un terreno su cui si misura il potere. I nudi fake sono solo l’ultima versione, più sofisticata.

Ogni immagine di nudo creata dall’intelligenza artificiale normalizza la disponibilità del corpo femminile e lo trasforma in materiale da consumo. La tecnologia non è neutrale, riflette — e amplifica — i modelli culturali maschilisti già esistenti.

Che poi, il peccato è originale. Da un lato l’algoritmo è figlio di uomini, sono pochissime le donne che hanno lavorato e lavorano nell’ambito tech. Dall'altro i modelli IA sono stati addestrati raschiando il web, e sul web c'è di tutto, anche tonnellate di foto di donne nude e sessualizzate. Non dimentichiamo che una delle prime immagini di ARPANET, il predecessore di internet, è stata la foto della modella Lena Forsen nuda pubblicata su Playboy.

Ora, servono leggi, servono responsabili da additare, ma serve soprattutto tenere il punto, su due questioni. La prima: siamo di fronte a una violenza. C’è il rischio che queste immagini finte vengano declassate ad abuso di serie B. Non deve essere così. E qui rubo una frase a Catherine MacKinnon, teorica femminista: “La violenza sessuale è violenza sul corpo, ma anche violenza sulla volontà, sulla libertà di decidere sul proprio corpo.”

La seconda: siamo di fronte a una questione di genere. E, a chi prova a tenere separate donne e deepfake chiedo: come mai allora la tecnologia viene utilizzata per spogliare solo, o per lo meno la maggior parte delle volte, le donne? Stando ai dati sono il 96%. Non solo. I deepfake sono nati con la pornografia. I primi scoperti su Reddit nel 2017 erano proprio immagini di donne nude, in pose sessualmente esplicite. Quindi, sì, è una violenza di genere. I deepfake sono solo l'ultimo capitolo di una storia lunghissima. La storia di un sistema che continua, in tutti i modi possibili, a controllare il corpo delle donne.