Ho iniziato a seguire una marmotta su OnlyFans

OnlyMarms è un profilo OnlyFans nato per supportare un progetto di ricerca legato alle marmotte dal ventre giallo che vivono vicino al Rocky Mountain Biological Laboratory, in Colorado. Ovviamente ci siamo iscritti.

Il processo di iscrizione è lo stesso. Mail, password, credenziali, verifica dell’età e poi sottoscrizione. OnlyFans funziona allo stesso modo per tutti. La differenza è quello che si trova una volta entrati nel profilo. Su OnlyMarms non ci sono contenuti espliciti. Niente immagini di nudo. E nemmeno immagini erotiche. Ci sono solo marmotte. Nello specifico marmotte dal ventre giallo, Marmota flaviventris, riprese mentre si muovono dalle parte di Gothic, Colorado. OnlyMarms è un profilo che con buona probabilità riprende l’idea iniziale di OnlyFans: creare uno spazio per supportare direttamente i creator con contenuti dedicati. Il progetto OnlyMarms è partito a giugno. Il biologo Daniel Blumstein stava cercando fondi per il suo laboratorio, un gruppo di ricerca della UCLA (Università della California di Los Angeles) che si occupa di studiare le Marmota flaviventris che si muovono attorno al Rocky Montain Biologica Laboratory di Crested Butte. Qui questi animali vengono studiati dal 1962. Blumstein stava pensando ai fondi per le ricerche, sempre più difficili da recuperare. Almeno finora, quando ha visto un episodio della serie Margo’s Got Money Troubles, una serie su una ragazza che in cerca di soldi decide di aprire un profilo OnlyFans.

OnlyMarms nasce così. Nel profilo ci sono solo foto o video delle marmotte del sito di ricerca. Niente di sessualizzante o particolarmente ironico. Sono immagini che mostrano gli animali nel loro habitat. La sottoscrizione è gratuita. Non bisogna pagare una quota mensile. Tutti i contenuti per ora sono gratuiti ma è possibile donare: basta lasciare qualche mancia sotto i contenuti. Per ora i numeri sono incoraggianti. Gli ultimi due post, almeno dai dati pubblici, hanno accumulato circa 1.600 dollari di mance. Di sicuro non manca il materiale da condividere: ogni marmotta della colonia ha un nome e un ruolo. Ogni video racconta solo un pezzo della storia complessiva. Leggiamo nel messaggio di benvenuto: "Pubblicheremo regolarmente video durante la loro stagione di attività in estate. Osservare le marmotte è come guardare una soap opera!”. Il profilo è stato rilanciato anche dai canali social del laboratorio: “Per accedere ai contenuti senza censure sulle marmotte, clicca sul link nella nostra bio!”.