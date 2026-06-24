GTA 6 è pronto, ora sappiamo il prezzo e i dettagli del lancio: si parte da 90 euro

Rockstar svela prezzi e data dei preordini di GTA 6. Il titolo arriverà su PS5 e Xbox Series X|S e sta già influenzando le strategie di tutta l’industria videoludica.

GTA 6 inizia a essere un po’ più reale. Parliamo del videogioco più atteso nella storia del medium, in arrivo il prossimo 19 novembre. Adesso conosciamo il prezzo di lancio e quando si apriranno i preordini, oltre ad altre informazioni utili. Partiamo dal costo, soprattutto dopo i vari rumor diffusi in questi mesi secondo i quali GTA 6 sarebbe stato il primo videogioco a essere venduto a circa 100 euro, dati i costi di produzione elevatissimi, persino superiori a quelli necessari per la realizzazione del Burj Khalifa di Dubai. Tanta paura per nulla: alla fine l’edizione standard di GTA 6 costerà 79,99 dollari, circa 90 euro, mentre la Ultimate Edition costerà 99,99 dollari, circa 109,99 euro. Quest’ultima edizione include veicoli premium, armi, abbigliamento e contenuti “intrecciati”, così li definisce Rockstar Games, alle vicende dei due protagonisti, Jason e Lucia. Tornando ai prezzi, si tratta di cifre in linea con quelle delle grandi produzioni videoludiche nell’attuale mercato.

I preordini di GTA 6 inizieranno a partire dalla mezzanotte del 25 giugno, in base al fuso orario locale. Rockstar precisa che chi prenota il gioco potrà già effettuare il pre-download a partire dal 12 novembre. Tra l’altro, chi acquisterà GTA 6 entro il 20 novembre riceverà in regalo il "Vintage Vice City Pack", ossia un pacchetto di oggetti e gadget che richiamano la Vice City al neon di Tommy Vercetti, conosciuta nel 2002 su PlayStation 2 e altre piattaforme dell’epoca.

Fin qui tutto chiaro e lineare. L’aspetto che emerge dalle ultime informazioni ufficiali è la mancanza del disco nelle copie fisiche di GTA 6. Al loro interno ci sarà invece un codice per il download, disponibile già dal 12 novembre per consentire il pre-download sopramenzionato. Una scelta che non è piaciuta moltissimo alla community videoludica, come è possibile leggere nei commenti social delle pagine dei siti specializzati, come Multiplayer.it. “Ma veramente stiamo creando una cover di plastica per metterci dentro un codice? Una roba distopica”, afferma un utente in riferimento alla mancanza del disco e all’impatto ambientale di una scelta del genere. Eppure stupisce poco, dato che sono anni ormai che il supporto fisico dei giochi è ormai soppiantato da quello digitale.

Tutto l'enorme hype attorno a GTA 6

Al di là del prezzo, dei preordini e delle polemiche sull'assenza del disco, c'è un dato che rende GTA 6 un caso unico nella storia dei videogiochi: nessun'altra produzione ha mai generato un'attesa simile. Dopo oltre dieci anni da GTA 5, Rockstar Games si prepara a lanciare quello che è probabilmente il prodotto d'intrattenimento più atteso del decennio, capace di catalizzare l'attenzione ben oltre i confini del settore videoludico. Non è un caso che numerosi publisher abbiano evitato di fissare l'uscita dei propri giochi nelle settimane immediatamente vicine al 19 novembre. Nell'industria c'è la consapevolezza che GTA 6 monopolizzerà conversazioni, streaming, social network e vendite per mesi, rendendo estremamente difficile emergere nello stesso periodo. In altre parole, pochi vogliono correre il rischio di essere oscurati dal colosso di Rockstar. Al lancio, GTA 6 sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nessuna versione PC è stata annunciata per il momento, anche se la storia della serie suggerisce che potrebbe arrivare in un secondo momento.