video suggerito

Il videogioco che costa più del grattacielo Burj Khalifa di Dubai: gli ultimi leak su GTA 6 Su Reddit si parla di bufala, eppure l’andamento della game industry e la capacità di Rockstar Games di alzare gli standard qualitativi rendono plausibile il rumor secondo cui il costo di GTA 6 abbia raggiunto la cifra di 2 miliardi di dollari. Sarebbe un record nella storia dei videogiochi. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Lorena Rao

0 CONDIVISIONI condividi chiudi



Rockstar Games non ha mai avuto paura di alzare l’asticella: con Grand Theft Auto 6, il colosso videoludico potrebbe aver firmato il videogioco più ambizioso — e costoso — mai realizzato. Secondo alcune indiscrezioni trapelate, lo sviluppo di GTA 6 avrebbe raggiunto la cifra record di 2 miliardi di dollari. Per rendere l’idea, è più del costo della costruzione del Burj Khalifa a Dubai, il grattacielo più alto del mondo, completato in sei anni per quasi 1,5 miliardi di dollari.

Su Reddit gli utenti ritengono sia una bufala. L’ultimo gioco rilasciato da Rockstar, Red Dead Redemption 2 (2018), è costato 540 milioni di dollari. Un budget di sé per molto elevato, anche per gli attuali standard videoludici, considerato che le grandi esclusive Sony costano intorno a 300 milioni di dollari. Secondo la community di gioco è difficile che il budget per i giochi Rockstar sia più che triplicato nel corso di questi anni.

Cosa vuole diventare GTA 6

In realtà non è così impensabile una cifra del genere, per quanto altisonante. L’ultimo trailer di GTA 6 dimostra una qualità tecnica sbalorditiva, come testimonia la birra che si muove dentro le bottiglie di vetro, la sabbia e il sudore sui corpi dei personaggi e altri dettagli visivi da capogiro. Il tutto inserito all’interno di un mondo aperto vasto, ultra dettagliato e vivo, con personaggi non giocanti, NPC, dai comportamenti credibili e dinamici. A questo si aggiunge un taglio cinematografico che punta ad eliminare i confini tra videogioco e film, e una trama complessa, in cui i protagonisti Lucia e Jason sono dei contemporanei Bonnie e Clyde in una Miami criminale.

Leggi anche Fuorisalone 2025: gli eventi nel fine settimana per gli appassionati di tech

Tutta questa cura, in termini economici, richiede centinaia di professionisti e tecnologie all’avanguardia. Il tutto spalmato lungo 13 anni, che è il tempo di sviluppo di GTA 6. A questo si aggiunge il fatto che, secondo i rumor, i 2 miliardi di dollari non coprirebbero solo sviluppo del gioco in sé, ma anche la campagna marketing mondiale e i futuri aggiornamenti di contenuto. Di conseguenza, la cifra sembra plausibile, anche se Rockstar non ha ancora confermato nulla in via ufficiale.

Se il budget si rivelasse vero, spiegherebbe altri rumor secondo cui GTA 6 costerà 100 euro al lancio, un nuovo standard per il prezzo dei giochi, che di recente ha tagliato il traguardo di 90 euro. GTA 6 arriverà il 26 maggio 2026 per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Solo in seguito arriverà anche la versione per PC.