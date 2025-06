video suggerito

SpaceX lancia più di 150 capsule di DNA e ceneri nello spazio: quanto costa l'ultimo saluto nel cosmo Il servizio di sepoltura nel cosmo, proposto dalla società Celestis, dà la possibilità di scegliere tra quattro destinazioni, con un costo di base di 3.495 dollari: il nuovo lancio è previsto per oggi, nell'ambito della missione Transporter 14 della SpaceX di Elon Musk.

A cura di Valeria Aiello

Il veicolo spaziale Nyx "Mission Impossibile" con le capsule commemorative di Celestis è uno dei carichi utili della missione Transponder 14 di SpaceX / Credit: The Exploration Company

SpaceX sta per lanciare la missione Transporter 14, parte del programma di trasporto condiviso in orbita, con a bordo anche un carico non convenzionale: oltre 150 capsule contenenti campioni di DNA e resti cremati di persone che hanno scelto il servizio di sepoltura nel cosmo della società texana Celestis.

Il decollo del Falcon 9 dallo Space Launch Complex dalla base spaziale di Vandenberg, in California, è previsto per oggi dalle 23:18 ora italiana, dopo un ritardo di 24 ore a causa del maltempo e un totale di 70 carichi utili (tra cui i piccoli satelliti cubesat, microsat, capsule di rientro e veicoli di trasferimento orbitale) anche se, per i familiari dei defunti, il lancio rappresenterà un momento carico di significato. Il carico commemorativo raggiungerà l’orbita celeste bassa, completando due o tre giri attorno alla Terra, prima di rientrare nell’atmosfera: le capsule con DNA e ceneri ammareranno nell’Oceano Pacifico, per essere poi recuperate da un elicottero e restituite ai clienti.

Per Celestis, pioniera nei servizi di sepoltura nello spazio, sarà il primo “Perseverance Flight” – questo è il nome della missione commemorativa che raggiunge l’orbita terrestre bassa – a bordo della Nyx “Mission Possible”, la versione cargo del veicolo spaziale del produttore europeo The Exploration Company (TEC), con cui la società texana ha recentemente avviato una collaborazione. In precedenza, Celestis ha già lanciato altre capsule con DNA e resti cremati, di celebrità e non solo, incluse le ceneri di animali domestici, in diverse altre missioni, utilizzando una serie di razzi: oltre al Falcon 9, fiore all’occhiello dei razzi riutilizzabili di Elon Musk, Celestis ha utilizzato anche il nuovo Vulcan Centaur della United Launch Alliance e gli SpaceLoft XL della UP Aerospace.

Il costo dell’ultimo saluto nel cosmo varia a seconda della destinazione, a partire da un prezzo di 3.495 dollari per una capsula di volo personale.

Quanto costa essere sepolti nello spazio e quali sono le destinazioni

Il servizio di sepoltura nel cosmo proposto dalla società Celestis dà la possibilità di scegliere tra quattro destinazioni:

la prima destinazione, denominata Earth Rise (il Perseverance Flight in partenza anche oggi) prevede un viaggio di andata e ritorno nell’orbita terrestre bassa, in cui si raggiunge un’altitudine di circa 100 km dalla superficie terrestre;

(il Perseverance Flight in partenza anche oggi) prevede nell’orbita terrestre bassa, in cui si raggiunge un’altitudine di circa 100 km dalla superficie terrestre; in alternativa, come destinazione si può scegliere la Luna (il Destiny Flight), il servizio per cui ha optato anche la NASAA per onorare lo scienziato statunitense Eugene Shoemaker;

(il Destiny Flight), il servizio per cui ha optato anche la NASAA per onorare lo scienziato statunitense Eugene Shoemaker; il viaggio infinito (l’Infinite Flight) che prevede il lancio di una parte simbolica di resti cremati o un campione di DNA nello spazio Terra-Luna ;

; il viaggio nell’orbita terrestre (il Serenity Flight) della durata di mesi o anni (a seconda della missione) a bordo di una sonda, che invia la propria posizione precisa alla Terra, per poi rientrare nell’atmosfera terrestre e bruciare completamente.

“Tutte le missioni di Celestis – precisa la società nel suo sito – sono progettate con rispetto, per evitare la formazione di detriti orbitali”.

Come detto, il costo del servizio di sepoltura nello spazio parte da 3.495 dollari e dipende dalla destinazione scelta. Tra le celebrità i cui resti cremati e campioni di DNA che hanno viaggiato nel cosmo ci sono diverse leggende di Star Trek, tra cui gli attori James Doohan (Montgomery Scott), Nichelle Nichols (tenente Uhura), DeForest Kelley (Leonard McCoy) e il creatore della saga, Gene Roddenberry e sua moglie Majel Barrett Roddenberry.

Celestis si è occupato dell’ultimo saluto nello spazio anche del genio degli effetti speciali dei film fantascienza, come “2001: Odissea nello spazio”, “Blade Runner” e “Incontri ravvicinati del terzo tipo”, Douglas Trumbull, dell’astronauta del progetto Mercury, Gordon Cooper, e persino dei resti simbolici di quattro ex Presidenti degli Stati Uniti: George Washington, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy e Ronald Reagan, a bordo del volo spaziale “Enterprise” dello scorso anno.